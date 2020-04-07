Венедіктова заявила, що Стерненку невдовзі вручать підозру

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що щодо активіста Сергія Стерненка у будь-якому разі буде підозра. Мовиться про справу, у якій Стерненко, обороняючись від озброєних нападників, смертельно ранив одного з них.

Наразі питання стосується лише кваліфікації підозри – умисне вбивство чи вбивство при перевищенні повноважень. Про це Венедіктова розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

Важливо Венедіктова вимагала оголосити підозру активісту Стерненку, – Трепак

Підозра по Стерненку буде у будь-якому випадку. Питання лише у кваліфікації підозри. Втім це робитимуть слідчі і прокурори, але явно не генеральний прокурор,

– заявила Ірина Венедіктова.

Втім, нова очільниця Офісу генпрокурора заявила, буцімто ця справа для неї є резонансною. Мовляв, вона стосується захисту активістів.

"Звичайно, підозра буде, просто розуміння, по якій статті. Та ініціатива буде відходити не від мене. Справа розслідується вже 2 роки. Ви ж розумієте, що вона рано чи пізно завершиться? Питання кваліфікації", – резюмувала генпрокурор.

Що відомо про справу Стерненка?Протягом першої половини 2018 року на одеського активіста Сергія Стерненка здійснили одразу 3 збройні напади. Під час останнього активіст смертельно поранив одного з нападників. Сам Стерненко отримав поранення руки і струс мозку.



Цікаво, що частина політикуму, серед якої здебільшого "ексрегіонали" і члени ОПЗЖ, як от Андрій Портнов та Ілля Кива, звинувачують Сергія Стерненка у буцімто "умисному вбивстві".



Ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак після того, як звільнився з Офісу генпрокурора, заявив, що нова його очільниця Ірина Венедіктова вимагала оголосити підозру Стерненку.



Сам одеський активіст доволі критично ставиться до цієї ситуації. Мовляв, його кримінально переслідують за те, що він не помер.