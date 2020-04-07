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      Венедиктова заявила, что Стерненко вскоре вручат подозрение

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      Венедиктова заявила, что Сергею Стерненко вскоре вручат подозрение / iportal.rada.gov.ua

      Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что в отношении активиста Сергея Стерненка в любом случае будет подозрение. Говорится о деле, в котором Стерненко, обороняясь от вооруженных нападающих, смертельно ранил одного из них.

      Сейчас вопрос касается только квалификации подозрения – умышленное убийство или убийство при превышении полномочий. Об этом Венедиктова рассказала в интервью "Украинской правде".

      Важно Венедиктова требовала объявить подозрение активисту Стерненко – Трепак

      Подозрение по Стерненко будет в любом случае. Вопрос только в квалификации подозрения. Впрочем это будут делать следователи и прокуроры, но явно не генеральный прокурор,
      – заявила Ирина Венедиктова.

      Впрочем новая глава офиса генпрокурора заявила, что это дело для нее резонансное. Мол, оно касается защиты активистов.

      "Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье. И инициатива будет отходить не от меня. Дело расследуется уже 2 года. Вы же понимаете, что она рано или поздно завершится? Вопрос квалификации", – резюмировала генпрокурор.

      Что известно о деле Стерненка?В течение первой половины 2018 года на одесского активиста Сергея Стерненка совершили сразу 3 вооруженные нападения. Во время последнего активист смертельно ранил одного из нападавших. Сам Стерненко получил ранение руки и сотрясение мозга.

      Интересно, что часть политикума, среди которой в основном "экс-регионали" и члены ОПЗЖ, как вот Андрей Портнов и Илья Кива, обвиняют Сергея Стерненка в якобы "умышленном убийстве".

      Экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак после того, как уволился из Офиса генпрокурора, заявил, что новая его глава Ирина Венедиктова требовала объявить подозрение Стерненку.

      Сам одесский активист довольно критично относится к этой ситуации. Мол, его уголовно преследуют за то, что он не умер.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Офис генпрокурора Сергей Стерненко Ирина Венедиктова Новости Украины Новости политики
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