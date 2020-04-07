Венедиктова заявила, что Стерненко вскоре вручат подозрение

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что в отношении активиста Сергея Стерненка в любом случае будет подозрение. Говорится о деле, в котором Стерненко, обороняясь от вооруженных нападающих, смертельно ранил одного из них.

Сейчас вопрос касается только квалификации подозрения – умышленное убийство или убийство при превышении полномочий. Об этом Венедиктова рассказала в интервью "Украинской правде".

Важно Венедиктова требовала объявить подозрение активисту Стерненко – Трепак

Подозрение по Стерненко будет в любом случае. Вопрос только в квалификации подозрения. Впрочем это будут делать следователи и прокуроры, но явно не генеральный прокурор,

– заявила Ирина Венедиктова.

Впрочем новая глава офиса генпрокурора заявила, что это дело для нее резонансное. Мол, оно касается защиты активистов.

"Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье. И инициатива будет отходить не от меня. Дело расследуется уже 2 года. Вы же понимаете, что она рано или поздно завершится? Вопрос квалификации", – резюмировала генпрокурор.

Что известно о деле Стерненка?В течение первой половины 2018 года на одесского активиста Сергея Стерненка совершили сразу 3 вооруженные нападения. Во время последнего активист смертельно ранил одного из нападавших. Сам Стерненко получил ранение руки и сотрясение мозга.



Интересно, что часть политикума, среди которой в основном "экс-регионали" и члены ОПЗЖ, как вот Андрей Портнов и Илья Кива, обвиняют Сергея Стерненка в якобы "умышленном убийстве".



Экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак после того, как уволился из Офиса генпрокурора, заявил, что новая его глава Ирина Венедиктова требовала объявить подозрение Стерненку.



Сам одесский активист довольно критично относится к этой ситуации. Мол, его уголовно преследуют за то, что он не умер.