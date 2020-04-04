Венедіктова вимагала оголосити підозру активісту Стерненку, – Трепак
Ексзаступник генрокурора Віктор Трепак повідомив, що нова очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова вимагала оголосити про підозру Сергію Стерненку. У 2018 році активіст, захищаючись від нападників, завдав одному з них смертельне поранення.
Через справу Стерненка у Трепака виник конфлікт з Венедіктовою. Про це колишній заступник генпрокурора розповів "Українській правді".
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Венедиктова проявила величезний інтерес до цієї справи. При першій же розмові про нього сказала мені, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні злочину,
– зазначив Трепак.
За його словами, він був вражений формулюванням питання. Адже неможливо говорити про підозру, не вивчивши справу та не знаючи її обставин. У такому випадку оголошення підозри – незаконне. Ексзаступник генпрокурора наголосив, що Венедиктовій така позиція не сподобалася.
Трепак додав, що після розмови з керівництвом відповідного департаменту та прокурорами, які ведуть цю справу вирішили, що "підстав для повідомлення Стерненку про підозру у вчиненні будь-якого злочину немає".
Зверніть увагу! Генпрокурорка Ірина Венедиктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається СБУ. Зокрема, справи про напад на активістку Катерину Гандзюк. Після цього Трепак написав заяву на звільнення.
Що відомо про напад на Стерненка
- У травні 2018 року на ексголову одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка напали. Одного з нападників активіст смертельно поранив ножем.
- У листопаді 2019 року СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Сам активіст заявив, що вважає ймовірними організаторами замаху на себе жителів Одеси Олександра Подобєдова і Віталія Посувайло.
- Нова генпрокурорка Венедіктова невдовзі після призначення заявила, що органи узгодили проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, зокрема і щодо вбивства Івана Кузнецова, який разом із напарником напав на Стерненка. Таке формулювання обурило останнього. Тепер Стерненку, за його словами, за самооборону хочуть вручити підозру.
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