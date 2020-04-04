Венедіктова вимагала оголосити підозру активісту Стерненку, – Трепак

Ексзаступник генрокурора Віктор Трепак повідомив, що нова очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова вимагала оголосити про підозру Сергію Стерненку. У 2018 році активіст, захищаючись від нападників, завдав одному з них смертельне поранення.

Через справу Стерненка у Трепака виник конфлікт з Венедіктовою. Про це колишній заступник генпрокурора розповів "Українській правді".

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Венедиктова проявила величезний інтерес до цієї справи. При першій же розмові про нього сказала мені, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні злочину,

– зазначив Трепак.

За його словами, він був вражений формулюванням питання. Адже неможливо говорити про підозру, не вивчивши справу та не знаючи її обставин. У такому випадку оголошення підозри – незаконне. Ексзаступник генпрокурора наголосив, що Венедиктовій така позиція не сподобалася.

Трепак додав, що після розмови з керівництвом відповідного департаменту та прокурорами, які ведуть цю справу вирішили, що "підстав для повідомлення Стерненку про підозру у вчиненні будь-якого злочину немає".

Зверніть увагу! Генпрокурорка Ірина Венедиктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається СБУ. Зокрема, справи про напад на активістку Катерину Гандзюк. Після цього Трепак написав заяву на звільнення.

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