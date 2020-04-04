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      Венедиктова требовала объявить подозрение активисту Стерненко, – Трепак

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      Трепак рассказал о требованиях Венедиктовой / censor.net.ua

      Экс-заместитель генрокурора Виктор Трепак сообщил, что новая глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова требовала объявить о подозрении Сергею Стерненко. В 2018 году активист, защищаясь от нападавших, нанес одному из них смертельное ранение.

      Из-за дела Стерненко у Трепака возник конфликт с Венедиктовой. Об этом бывший заместитель генпрокурора рассказал "Украинской правде".

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      Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу. При первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления,
      – отметил Трепак.

      По его словам, он был поражен формулировкой вопроса. Ведь невозможно говорить о подозрении, не изучив дело и не зная его обстоятельств. В таком случае объявление подозрения – незаконное. Экс-заместитель генпрокурора отметил, что Венедиктовой такая позиция не понравилась.

      Трепак добавил, что после разговора с руководством соответствующего департамента и прокурорами, которые ведут это дело, решили, что "оснований для сообщения Стерненко о подозрении в совершении любого преступления нет".

      Обратите внимание! Генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ. В частности, дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. После этого Трепак написал заявление на увольнение.

      Что известно о нападении на Стерненко

      • В мае 2018 года на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко напали. Одного из нападавших активист смертельно ранил ножом.
      • В ноябре 2019 года СБУ установила возможного организатора покушения на Стерненко. Сам активист заявил, что считает вероятными организаторами покушения на себя жителей Одессы – Александра Подобедова и Виталия Посувайло.
      • Новый генпрокурор Венедиктова вскоре после назначения заявила, что органы согласовали проведение необходимых следственных и процессуальных действий, в том числе и по убийству Ивана Кузнецова, который вместе с напарником напал на Стерненко. Такая формулировка возмутила последнего. Теперь Стерненко, по его словам, за самооборону хотят вручить подозрение.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Сергей Стерненко СБУ Виктор Трепак Ирина Венедиктова
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