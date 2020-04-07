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      Ермак советовал мне людей на должности замов, – Венедиктова

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      Венедиктова рассказала о назначении своих заместителей / фото УНИАН

      Главный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что глава Офиса Президента Андрей Ермак предлагал ей кандидатуры людей на должности заместителей. Правда, по ее словам, эти люди ей не подошли.

      В своих советах Андрей Ермак не настаивал, а про то, что людей якобы рекомендовал Коломойский и речи не может идти. В частности потому, что с ним Венедиктова не знакома и никогда не виделась. Об этом Генеральный прокурор рассказала в интервью "Украинской правде".

      Ранее Венедиктова заявила, что Стерненко вскоре вручат подозрение

      Смотрите, ну, господин Ермак мне правда рекомендовал людей посмотреть на заместителей. Я посмотрела и, к сожалению, они не подошли мне,
      – цитирует Венедиктову "Украинская правда".

      По словам генпрокурора, с Ермаком у нее конструктивные рабочие отношения, хоть с ним она близко не знакома. А насчет дела со скандальными видео с его братом Денисом, Ермак лишь просил "разобраться объективно и не затягивая".

      О своих замах, которых СМИ связывают с Игорем Коломойским, Венедиктова рассказала, что выбрала их по чисто профессиональным качествам. В частности, по ее словам, Мустецу ей рекомендовали "из прокурорского среды", а не нардепы из группы Павлюка, как об этом пишут.

      По словам генпрокурора, сейчас Мустеца отвечает за международное сотрудничество и представительство в суде, но она его рассматривает на силовой блок – в Нацпол. Информация о том, что может быть восстановлена военная прокуратура и что Мустеца вовлечен как раз под эту функцию, не соответствует действительности.

      Что известно об Игоре Мустецу?Родился 23 июня 1980 года в Черновцах. В органах прокуратуры работает с ноября 2002 года.

      Занимал должности: помощника прокурора Черновцов, прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия прокуратуры Черновицкой области, заместителя прокурора Садгорского и Шевченковского районов города Черновцы.

      С апреля 2014-го до сентября 2016 года – заместитель прокурора Черновицкой области. После этого – первый заместитель прокурора Черновицкой области.

      Заместители Венедиктовой

      Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от дел, расследованием которых занимается СБУ. Среди них и убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По словам отца погибшей, за последние месяцы в этом деле были существенные сдвиги.

      27 марта Трепак написал заявление об отставке, через три дня Венедиктова подписала документ. Сам Трепак отметил, что добровольно и по собственному желанию. Он подчеркнул, что оно не имеет отношения к шагам Венедиктовой по устранению.

      Вместо Виктора Трепака дела Майдана передали Андрею Любовичу – новоиспеченному заместителю генпрокурора, а в прошлом прокурору времен Майдана. 30 марта Венедиктова представила своего заместителя Алексея Симоненко. Обоих их в СМИ связывают с Игорем Коломойским.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Новости Украины Андрей Ермак Офис генпрокурора Офіс Президента Ирина Венедиктова
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