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      Венедіктова пояснила, чому взяла радниками прокурорів, які не пройшли атестацію

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      Ірина Венедіктова – генеральний прокурор України
      Ірина Венедіктова – генеральний прокурор України / "Українська правда"

      П’ятеро з десяти штатних радників генерального прокурора України Ірини Венедіктової – колишні прокурори, які не пройшли атестацію. Коментуючи це, Венедіктова заявила, що не бачить у тут проблеми.

      Реформа прокуратури не відкинута, а навпаки – продовжується. Про це Ірина Венедіктова говорила в ефірі hromadske 30 квітня.

      Зверніть увагу Венедіктова позбавила посад усіх прокурорів, які вели справу вбивства Катерини Гандзюк

      В очільниці Офісу генпрокурора запитали, чи бачить вона проблему у тому, що 5 із 10 її штатних радників є колишніми прокурорами, які не пройшли атестацію, а отже не можуть працювати в прокуратурі. 

      "Ні, чому. Радники ж не повертаються в прокуратуру", – відповіла Венедіктова. 

      Це комісія так визнала, що вони не повинні працювати в прокуратурі, а я вважаю, що вони достатньо кваліфіковані для мене. І як до радників я прислухаюся до їхньої думки,
      – пояснила вона.

      Як наголосила керівниця Офісу генпрокурора, радник і прокурор – це різні речі, адже прокурор має процесуальний статус, а радник – ні.

      Я буду обирати радників собі сама. Певну інформацію, яку я маю знати, (я можу отримати – 24 канал) від цих людей через те, що в них великий досвід роботи. Не бачу тут проблеми, — підсумувала Венедіктова.

      Додамо, що штатні радники Венедіктової, які є колишніми прокурорами, які не пройшли атестацію, це: Олександр Ватутін, Вадим Приймачко, Микола Тридуба, Ігор Коваль та Ігор Процюк.

      Ірина Венедіктова, нагадаємо, стала генпрокурором 17 березня: що про неї відомо – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ірина Венедіктова Офіс генпрокурора Новини України Новини політики
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