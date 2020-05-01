Венедіктова пояснила, чому взяла радниками прокурорів, які не пройшли атестацію

П’ятеро з десяти штатних радників генерального прокурора України Ірини Венедіктової – колишні прокурори, які не пройшли атестацію. Коментуючи це, Венедіктова заявила, що не бачить у тут проблеми.

Реформа прокуратури не відкинута, а навпаки – продовжується. Про це Ірина Венедіктова говорила в ефірі hromadske 30 квітня.

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В очільниці Офісу генпрокурора запитали, чи бачить вона проблему у тому, що 5 із 10 її штатних радників є колишніми прокурорами, які не пройшли атестацію, а отже не можуть працювати в прокуратурі.

"Ні, чому. Радники ж не повертаються в прокуратуру", – відповіла Венедіктова.

Це комісія так визнала, що вони не повинні працювати в прокуратурі, а я вважаю, що вони достатньо кваліфіковані для мене. І як до радників я прислухаюся до їхньої думки,

– пояснила вона.

Як наголосила керівниця Офісу генпрокурора, радник і прокурор – це різні речі, адже прокурор має процесуальний статус, а радник – ні.

Я буду обирати радників собі сама. Певну інформацію, яку я маю знати, (я можу отримати – 24 канал) від цих людей через те, що в них великий досвід роботи. Не бачу тут проблеми, — підсумувала Венедіктова.

Додамо, що штатні радники Венедіктової, які є колишніми прокурорами, які не пройшли атестацію, це: Олександр Ватутін, Вадим Приймачко, Микола Тридуба, Ігор Коваль та Ігор Процюк.

Ірина Венедіктова, нагадаємо, стала генпрокурором 17 березня: що про неї відомо – читайте в матеріалі 24 каналу.