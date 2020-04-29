Офіс Генерального прокурора дещо неочікувано заявив про закінчення досудового розслідування у справі вбивства Катерини Гандзюк. Та передав справу до суду. Хоча правоохоронці мали ще три місяці на проведення розслідування.

При цьому прокурори в суді добивалися продовження досудового розслідування. І суд став на їх сторону, давши їм час до 29 липня 2020 року. Та за три місяці до закінчення цього терміну, 27 квітня, прокурори заявили про закінчення досудового розслідування, пише 24 канал.

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Друзі Катерини Гандзюк були незгідні з таким рішенням. Вони заявляли, що не проведено всіх необхідних слідчих дій та не отримано свідчень ключових фігурантів (зокрема, організатор Левіна та фігуранта Павловського). І прийшли з протестами під Офіс Президента та будинок, де мешкає генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Заяву прокурорів про закінчення досудового розслідування оприлюднили заступник генерального прокурора Олексій Симоненко та заступник начальника департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу генерального прокурора Роман Романчук.

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Та згодом виявилося, що департамент, в якому працює Роман Романчук, ліквідували ще за тиждень до цього, 21 квітня, наказом Ірини Венедіктової. Відповідні документи опубліковано на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк".

"Перед раптовим завершенням слідства Венедіктова позбавила посад усіх прокурорів, які вели справу вбивства Катерини Гандзюк. 21 квітня департамент, в складі якого працювали прокурори, ліквідували. Тому навіть посади прокурора Романа Романчука, якою він представився на "Свободі слова", в момент ефіру 27 квітня вже не існувало. Тобто прокурорів вивели поза штат. Тепер їх доля – в руках Венедіктової. Бо лише вона може підписати наказ про їх призначення на нові посади в Офісі Генпрокурора", – йдеться в повідомленні.

Тиск на прокурорів позбавленням їх посад та виведення за штат, на думку друзів Катерини Гандзюк, здійснила Ірина Венедіктова, щоб швидше передати справу до суду. А вже в суді справа може розвалитися.

Варто відзначити, що невдовзі після свого призначення Венедіктова усунула заступника генпрокурора Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається СБУ. Зокрема, від справи вбивства Катерини Гандзюк. Після цього Трепак подав у відставку.