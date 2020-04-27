Слідство у справі Катерини Гандзюк закінчено: що відомо на цей момент

Офіс генерально прокурора спільно з СБУ закінчили досудове розслідування у справі Катерини Гандзюк. Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.

Напад на Катерину Гандзюк: коротко

33-річна Катерина Гандзюк була радницею міського голови Херсону. Також вона виконувала обов'язки керуючого апаратом Херсонської міської ради та була депутатом від партії "Батьківщина". Проте, після конфлікту з керівництвом обласної організації вийшла з партії, пише 24 канал.

Більше про це Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка

Також Гандзюк працювала в структурах ООН в Україні, а до обрання до міськради була громадською активісткою та виступала проти "руського міра" та сепаратизму. Крім того, вона звинувачувала обласну владу у причетності до вирубки лісів.

31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та працівницю виконкому Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 40% опіків тіла та потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні. 7 листопада її поховали у Херсоні.

Хто організував напад

Один з тих, кого критикувала Катерина Гандзюк, став голова Херсонської облради Владислав Мангер.

"На початку липня 2018 року він вирішив організувати заподіяння важких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк з метою залякування та припинення її подальшої діяльності. Саме Мангер замовив вчинення злочину, залучив до вчинення злочину іншого організатора та здійснював його фінансове забезпечення", – розповів заступник начальника департаменту Офісу генерального прокурора Роман Романчук.

Варте уваги На матчі "Динамо" у Лізі Європи вивісили банер "Вбивці Гандзюк мають сісти": фото та відео

Відзначимо, що прокурори під час свого брифінгу жодного разу не згадали про колишнього народного депутата та ексголову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука. Хоча в них теж відбувалися слідчі дії, а батько Катерини Гандзюк прямо вказував на них, як організаторів вбивства своєї доньки.



Банер на матчі "Динамо" з іменами ймовірних замовників вбивства Каті Гандзюк / Фото "Друзі Динамо"

Як було організовано напад

Мангер для здійснення нападу звернувся до Олексія Левіна – вихідця з кримінального середовища та одного з лідерів озброєної банди "Москалів", яка впродовж 2005-2006 років вчиняла вбивства на замовлення. Впродовж 2008-2016 років перебував у місцях позбавлення волі за бандитизм, замах на убивство та умисне вбивство.

"Саме він був тією ланкою, яка пов'язувала замовника злочину з виконавцями, гарантуючи першому анонімність та недоторканість", – відзначив Роман Романчук.

Важливо Справа Гандзюк: екстрадований Левін просить у Мангера 2 мільйони доларів за мовчання

Хто здійснив напад

Левін вчинити напад запропонував Сергію Торбіну, колишньому працівнику карного розшуку та бійцю української добровольчої армії.

"З метою залякування було вказано про необхідність переламати їй кістки рук та ніг, або облити сірчаною кислотою. За спосіб виконання злочину шляхом перелому було запропоновано 5 тисяч доларів. А за обливання кислотою — від 2,5 до 3 тисяч доларів", – розповів прокурор.

На цю пропозицію Торбін погодився, отримав 500 доларів завдатку та залучив ще 4 колишніх учасників української добровольчої армії – В’ячеслава Вишневського, Микиту Грабчука, Володимира Васяновича та Віктора Горбунова.

Виявилося, що учасники цієї групи були знайомі з Катериною Гандзюк, адже вона неодноразово надавала їм волонтерську допомогу.

"Тож щоб підбурити їх до вчинення злочину, Торбін показав їм особисту сторінку Гандзюк з її критичними зауваженнями в адресу окремих добровольців та учасників АТО. Крім того, він ввів їх в оману щодо її нібито проросійської позиції", – заявив прокурор.

Напад вони планували впродовж липня 2018 року. Для цього вони кілька тижнів стежили за місцями перебування Катерини Гандзюк, маршрутами руху.

Спочатку задумали побити жінку. Але не вдалося через відсутність зручної нагоди. Тому погодили облити її кислотою. Це мало зайняти менше часу і дати їм змогу втекти. Однак вони попросили 5 тисяч доларів за цю роботу.

Як було вчинено напад

Вранці троє з нападників (В’ячеслав Вишневський, Микита Грабчук, Володимир Васянович) перебували біля її дому. Один з них розмістився біля під’їзду, інший на спортивному майданчику для спостереження. А третій — в автомобілі.

Саме Грабчук облив голову та спину Катерині Гандзюк, коли та вийшла з дому та направлялася до службового автомобіля. При цьому нападник обпікся сам, а на місці нападу залишив банку з під кислоти.

Після цього Грабчук та Васянович направилися до міста Олешки, по дорозі знищивши одяг. Туди направився і Вишневський, який був німці злочину.

Розслідування справи

"Правоохоронці відреагували на цей резонансний злочин, і в стислі терміни була затримана та викрита група з п’ятьох виконавців — колишніх учасників української добровольчої армії, які за винагороду 5 тисячі доларів облили Катерину Гандзюк сірчаною кислотою біля її будинку", – заявив на брифінгу заступник генерального прокурора Олексій Симоненко.

Варто відзначити, що спочатку у цій справі поліція арештувала 39-річного жителя Херсона Миколу Новікова, якого звинуватили у нападі на Катерину Гандзюк. І лише після того, як журналісти провели власне розслідування та довели алібі Новікова, його відпустили.

Лише 17 серпня поліція затримала спочатку Грабчука та Вишневського. В цей же день Васянович приїхав до Херсона, де зустрівся з Торбіним. Вони обоє направилися до Ігоря Павловського – помічника народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука. Вони попросили, щоб він дав гроші, щоб вони могли втекти з Херсона. В нього їх не було, тому вони подзвонили до Левіна. Той погодився дати їм грошей – 2 тисячі доларів. Однак в той же день Торбіна, Васяновича та Горбунова було затримано.

Як втік Левін

В прокуратурі не розповіли, як Левіну вдалося покинути Україну, коли його шукали правоохоронці. Та хто його попередив. Та вже 19 серпня 2018 року Левін з дружиною та двоюрідним братом покинули Україну та поїхали до Болгарії.

Активісти ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк?" зазначили, що до її вбивства може бути причетним керівник Нацполіції області Артур Меріков. Саме він попередив Левіна про те, що за ним ведуть спостереження та йому краще виїхати.

Суд у справі нападників

У червні 2019 року їх було визнано винними в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Вони отримали від 3 до 6,5 років. Найбільше отримав Торбін. Шість років проведе за ґратами і Грабчук, який, власне, і облив кислотою Гандзюк.

А як щодо організаторів?

11 лютого 2019 року Мангеру було повідомлено про підозру у замовленні убивства Катерини Гандзюк. Його навіть взяли під варту та відправили в СІЗО. Однак звідти він вийшов під заставу 15 лютого. Спочатку вона становила 2,5 мільйони гривень, та вже в листопаді 2019 року її зменшили більше, аніж вдвічі – до 1 мільйона 152 тисяч 600 гривень. Причина – в зв'язку з перекваліфікацією підозри Мангеру. Якщо перед тим йому загрожувало довічне, то тепер – лише до 10 років ув'язнення.

Разом з тим досудове розслідування зупинилося. Адже єдина особа, яка зв’язувала політика та безпосередніх виконавців перебувала у міжнародному розшуку.

"Без її присутності поставити крапку в розслідувані було неможливо. Тому зусилля СБУ та прокурорів було на встановлення місце перебування Левіна та його екстрадицію в Україну", – розповів Роман Романчук.

Щодо Ігоря Павловського, то громадські активісти переконані, що саме він був посередником між організатором і замовником вбивства – зокрема, він передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. 18 квітня 2019 року Павловському пом’якшили підозру. До цього йому інкримінували співорганізацію вбивства активістки, однак справу перекваліфікували на "покривання злочину".

Як вдалося затримати Левіна

24 січня 2020 року Левіна було затримано в Болгарії. Варто відзначити, що закордоном він змінив зовнішність. 16 березня його передали українським правоохоронцям і досудове розслідування було поновлено. Український суд заарештував Левіна до 28 травня.

Більше про це Шпигунська спецоперація СБУ в Болгарії: як ловили фігуранта у справі Гандзюк Левіна

Та варто відзначити, що Левін не погодився на співпрацю зі слідством та відмовляється свідчити у суді по цій справі. А саме його покази мають бути ключовими у справі про причетність Мангера до нападу.

Закінчення досудового розслідування

27 квітня під час брифінгу Олексій Симоненко заявив, що досудове розслідування закінчено. Відтак Мангеру та Левіну оголошено підозру.

При цьому ще до призначення Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора, прокурори добивалися в суді можливості продовжити досудове розслідування. І суд став на їх сторону, продовживши його до 29 липня 2020 року. Та за три місяці до закінчення цього терміну Офіс генпрокурора таки вирішив закінчити досудове розслідування.

Варто відзначити, що невдовзі після свого призначення Венедіктова усунула заступника генпрокурора Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається СБУ. Зокрема, від справи вбивства Катерини Гандзюк. Після цього Трепак подав у відставку.

"Провівши додаткові допити, експертизи та інші слідчі дії, прокурори дійшли до висновку, що зібраних доказів достатньо для передачі справи до суду", – заявив Роман Романов.

Хоча активісти заявляють, що слідчі дії та негласні слідчі дії – незавершені. Не завершили навіть ті слідчі дії, які були ініційовані потерпілими та клопотання по яких були задоволені.

Де відбудеться суд

Суд над Мангером та Левіним має відбутися за місцем вчинення злочину – в Херсоні. Однак прокурори можуть клопотати на зміну підслідності з огляду на виключні обставини.