Следствие по делу Екатерины Гандзюк закончено: что известно на этот момент

Офис генерально прокурора совместно с СБУ завершили досудебное расследование по делу Екатерины Гандзюк. Они выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.

Нападение на Екатерину Гандзюк: коротко

33-летняя Екатерина Гандзюк была советником городского головы Херсона. Также она выполняла обязанности управляющего аппаратом Херсонского городского совета и депутатом от партии "Батькивщина". Однако, после конфликта с руководством областной организации вышла из партии, пишет 24 канал.

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Также Гандзюк работала в структурах ООН в Украине, а до избрания в горсовет была общественной активисткой и выступала против "русского мира" и сепаратизма. Кроме того, она обвинила областную власть в причастности к вырубке лесов.

31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и работницу исполкома Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 40% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка скончалась в больнице. 7 ноября ее похоронили в Херсоне.

Кто организовал нападение

Одним из тех, кого критиковала Екатерина Гандзюк, стал председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

"В начале июля 2018 года он решил организовать причинение тяжелых телесных повреждений Екатерине Гандзюк с целью запугивания и пресечения ее дальнейшей деятельности. Именно Мангер заказал совершение преступления, привлек к совершению преступления другого организатора и осуществлял его финансовое обеспечение", – рассказал заместитель начальника департамента Офиса генерального прокурора Роман Романчук.

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Отметим, что прокуроры во время своего брифинга ни разу не вспомнили про бывшего народного депутата и экс-главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и бывшего заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука. Хотя в них тоже происходили следственные действия, а отец Екатерины Гандзюк прямо указывал на них, как организаторов убийства своей дочери.



Баннер на матче "Динамо" с именами вероятных заказчиков убийства Кати Гандзюк / Фото "Друзья Динамо"

Как было организовано нападение

Мангер для совершения нападения обратился к Алексею Левину выходцу из криминальной среды и одному из лидеров вооруженной банды "Москалей", которая на протяжении 2005-2006 годов совершала убийства на заказ. В течение 2008-2016 годов находился в местах лишения свободы за бандитизм, покушение на убийство и умышленное убийство.

"Именно он был тем звеном, которое связывало заказчика преступления с исполнителями, гарантируя первому анонимность и неприкосновенность", – отметил Роман Романчук.

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Кто совершил нападение

Левин совершить нападение предложил Сергею Торбину, бывшему сотруднику уголовного розыска и бойцу украинской добровольческой армии.

"С целью запугивания было указано о необходимости переломать ей кости рук и ног, или облить серной кислотой. За способ исполнения преступления путем перелома было предложено 5 тысяч долларов. А за обливание кислотой — от 2,5 до 3 тысяч долларов", – рассказал прокурор.

На это предложение Торбин согласился, получил 500 долларов задатка и привлек еще 4 бывших участников украинской добровольческой армии – Вячеслава Вишневского, Никиту Грабчука, Владимира Васяновича и Виктора Горбунова.

Оказалось, что участники этой группы были знакомы с Екатериной Гандзюк, ведь она неоднократно оказывала им волонтерскую помощь.

"Поэтому чтобы подстрекнуть их к совершению преступления, Торбин показал им личную страницу Гандзюк с ее критическими замечаниями в адрес отдельных добровольцев и участников АТО. Кроме того, он ввел их в заблуждение относительно ее якобы пророссийской позиции", – заявил прокурор.

Нападение они планировали в течение июля 2018 года. Для этого они несколько недель следили за местами пребывания Екатерины Гандзюк, маршрутами движения.

Сначала задумали избить женщину. Но не удалось из-за отсутствия удобного случая. Поэтому согласовали облить ее кислотой. Это должно было занять меньше времени и дать им возможность убежать. Однако они попросили 5 тысяч долларов за эту работу.

Как было совершено нападение

Утром трое из нападавших (Вячеслав Вишневский, Никита Грабчук, Владимир Васянович) находились возле ее дома. Один из них разместился у подъезда, другой на спортивной площадке для наблюдения. А третий — в автомобиле.

Именно Грабчук облил голову и спину Екатерине Гандзюк, когда та вышла из дома и направлялась к служебному автомобилю. При этом нападающий обжегся сам, а на месте нападения оставил банку из под кислоты.

После этого Грабчук и Васянович направились в город Алешки, по дороге уничтожив одежду. Туда направился и Вишневский, который был с ними в преступлении.

Расследование дела

"Правоохранители отреагировали на это резонансное преступление, и в сжатые сроки была задержана и разоблачена группа из пяти исполнителей — бывших участников украинской добровольческой армии, которые за вознаграждение в 5 тысяч долларов облили Екатерину Гандзюк серной кислотой возле ее дома", – заявил на брифинге заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.

Стоит отметить, что изначально по этому делу полиция арестовала 39-летнего жителя Херсона Николая Новикова, которого обвинили в нападении на Екатерину Гандзюк. И только после того, как журналисты провели собственное расследование и доказали алиби Новикова, его отпустили.

Только 17 августа полиция задержала сначала Грабчука и Вишневского. В этот же день Васянович приехал в Херсон, где встретился с Торбиным. Они оба направились к Игорю Павловскому – помощнику народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука. Они попросили, чтобы он дал деньги, чтобы они могли бежать из Херсона. У него их не было, поэтому они позвонили Левину. Тот согласился дать им денег – 2 тысячи долларов. Однако в тот же день Торбин, Васянович и Горбунов были задержаны.

Как сбежал Левин

В прокуратуре не рассказали, как Левину удалось покинуть Украину, когда его искали правоохранители. И кто его предупредил. Но уже 19 августа 2018 Левин с женой и двоюродным братом покинули Украину и поехали в Болгарию.

Активисты инициативной группы " кто заказал Катю Гандзюк?" отметили, что к ее убийству может быть причастен руководитель Нацполиции области Артур Мериков. Именно он предупредил Левина о том, что за ним ведут наблюдение и ему лучше уехать.

Суд по делу нападавших

В июне 2019 года они были признаны виновными в умышленном нанесении тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть. Они получили от 3 до 6,5 лет. Больше всего получил Торбин. Шесть лет проведет за решеткой и Грабчук, который, собственно, и облил кислотой Гандзюк.

А как насчет организаторов?

11 февраля 2019 года Мангеру было сообщено о подозрении в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Его даже взяли под стражу и отправили в СИЗО. Однако оттуда он вышел под залог 15 февраля. Сначала он составлял 2,5 миллиона гривен, и уже в ноябре 2019 года его уменьшили более чем вдвое – до 1 миллиона 152 тысяч 600 гривен. Причина – в связи с переквалификацией подозрения Мангеру. Если перед тем ему грозило пожизненное, то теперь – только до 10 лет заключения.

Вместе с тем досудебное расследование остановилось. Ведь единственное лицо, которое связывало политика и непосредственных исполнителей находилось в международном розыске.

"Без его присутствия поставить точку в расследовании было невозможно. Поэтому усилия СБУ и прокуроров было на установление места пребывания Левина и его экстрадицию в Украину", – рассказал Роман Романчук.

Относительно Игоря Павловского, то общественные активисты убеждены, что именно он был посредником между организатором и заказчиком убийства – в частности, он передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. 18 апреля 2019 года Павловскому смягчили подозрение. До этого ему инкриминировали соорганизацию убийства активистки, однако дело переквалифицировали на "покрывание преступления".

Как удалось задержать Левина

24 января 2020 года Левин был задержан в Болгарии. Стоит отметить, что заграницей он изменил внешность. 16 марта его передали украинским правоохранителям и досудебное расследование было возобновлено. Украинский суд арестовал Левина до 28 мая.

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И стоит отметить, что Левин не согласился на сотрудничество со следствием и отказывается свидетельствовать в суде по этому делу. А именно его показания должны быть ключевыми в деле о причастности Мангера к нападению.

Окончания досудебного расследования

27 апреля во время брифинга Алексей Симоненко заявил, что досудебное расследование закончено. Поэтому Мангеру и Левину объявлено подозрение.

При этом еще до назначения Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора, прокуроры добивались в суде возможности продолжить досудебное расследование. И суд стал на их сторону, продлив его до 29 июля 2020 года. И за три месяца до окончания этого срока Офис генпрокурора таки решил закончить досудебное расследование.

Стоит отметить, что вскоре после своего назначения Венедиктова устранила заместителя генпрокурора Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ. В частности, от дела убийства Екатерины Гандзюк. После этого Трепак подал в отставку.

"Проведя дополнительные допросы, экспертизы и другие следственные действия, прокуроры пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд", – заявил Роман Романов.

Хотя активисты заявляют, что следственные действия и негласные следственные действия – незавершены. Не завершили даже те следственные действия, которые были инициированы потерпевшими и ходатайство по которым были удовлетворены.

Где состоится суд

Суд над Мангером и Левиным должен состояться по месту совершения преступления – в Херсоне. Однако прокуроры могут ходатайствовать на изменение подследственности ввиду исключительных обстоятельств.