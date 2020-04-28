Вбивство Катерини Гандзюк: в Офісі генпрокурора роз'яснили швидке завершення розслідування

В Офісі генпрокурора оприлюднили роз’яснення щодо завершення досудового розслідування у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк. У відомстві підкреслюють, прокурор дійшов висновку, що є достатньо підстав для складання обвинувального акту щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника одного з депутатів облради Олексія Левіна (Москаленка).

Згідно з результатами розслідування та висновками прокурора, Мангер є замовником нападу на Катерину Гандзюк, а Левін – його організатором. Злочин відбувся за попередньою змовою. Згодом зловмисники завдали активістці тілесні ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення. У результаті це спричиняло смерть Катерини Гандзюк. Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

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У зв'язку зі здобуттям достатніх доказів для доведення в суді винуватості замовників і організаторів нападу на Катерину Гандзюк 27 квітня прокурор ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Згідно з Кримінальним кодексом, завданнями кримінального провадження є, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду,

– зауважили у відомстві.

Також у Офісі генпрокурора пояснили деякі моменти цієї справи. Оскільки до них у журналістів і активістів виникли питання.

Щодо запобіжного заходу Мангеру

Під час досудового розслідування йому обрали запобіжний захід у вигляд тримання під вартою. Ініціатором слухання цієї справи виступила сторона обвинувачення.

У генеральній прокуратурі підкреслюють, що суд не задовольнив клопотання прокурора і призначив Мангеру як альтернативний запобіжний захід заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень. Після внесення цих коштів голова Херсонської облради опинився на волі, але лише на час досудового розслідування.

Крім того, апеляційну скаргу прокурора на таке рішення суду залишили без задоволення. Тому підстав для зміни запобіжного заходу Мангеру наразі немає.

Щодо відсторонення Мангера від посади

Також за ініціативою обвинувачення слідчий суддя відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради на один місяць. Щоправда, згодом суд цей термін не продовжив. Водночас апеляційний суд відповідну скаргу прокурора залишив без задоволення.

Також суд констатував, що, перебуваючи на посаді голови облради, Мангер не матиме можливості впливати на хід досудового розслідування.

Щодо клопотань потерпілих і їхніх представників.

Суд встановив, що досудове розслідування має завершитися до 29 липня 2020 року. Тому після його завершення заборонено проводити будь-які слідчі та процесуальні дії.

В Офісі генпрокурора запевнили, що на час завершення досудового розслідування на розгляді слідчого чи прокурора не перебувало жодного клопотання від потерпілих або їхніх представників про проведення слідчих і процесуальних дій.

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Чому досудове розслідування завершили саме зараз і навіщо правоохоронці домагалися продовження слідства на 4 місяці

Як пояснюють в Офісі генпрокурора, прокурор отримав достатні підстави, щоб скласти обвинувальний акт, оскільки під час досудового розслідування слідство та прокуратура використали повний спектр слідчих і процесуальних дій, спрямованих на встановлення об'єктивної істини "у цій непростій і досить тривалій справі".

А наявний залишок терміну досудового розслідування є необхідним для того, щоб можна було продовжити запобіжний захід (тримання під вартою) іншому підозрюваному. За цей час він має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування. Також упродовж цього терміну розглядати справу почне суд.

Щодо заяв потерпілих про завершення досудового розслідування

В Офісі генпрокурора наголошують, що слідчі в повному обсязі виконали вимоги Кримінального кодексу та про завершення досудового розслідування повідомили підозрюваних і їхніх захисників. Натомість потерпілим повідомили, що фігурантам справи відкрили матеріали.

У відомстві додають, що вищезазначена норма не зобов'язує слідчого чи прокурора повідомляти про завершення досудового розслідування інших осіб. Проте, враховуючи значний суспільний резонанс, Офіс генпрокурора провів брифінг, під час якого повідомили суспільству деякі деталі досудового розслідування.

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Також у Офісі генпрокурора заявили, що, відповідно до закону, що прокурор є самостійним у своїй процесуальній діяльності. А будь-яке втручання осіб, що не мають на те законних повноважень, є забороненим.

Водночас відомство нагадало, що, згідно з законом, особу вважають невинуватою у вчиненні злочину, поки її вину не доведуть і не буде відповідного обвинувального вироку суду. Також до цього часу жодні кримінальні покарання щодо підозрюваних застосовувати не будуть.