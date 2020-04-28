Убийство Екатерины Гандзюк: в Офисе генпрокурора разъяснили быстрое завершение расследования

В офисе генпрокурора обнародовали разъяснения по завершению досудебного расследования по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. В ведомстве подчеркивают, прокурор пришел к выводу, что имеется достаточно оснований для составления обвинительного акта в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника одного из депутатов облсовета Алексея Левина (Москаленко).

Согласно с результатами расследования и выводами прокурора, Мангер является заказчиком нападения на Екатерину Гандзюк, а Левин – его организатором. Преступление произошло по предварительному сговору. Впоследствии злоумышленники нанесли активистке телесные повреждения способом, имеющим характер особого мучения. В результате это влекло смерть Екатерины Гандзюк. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Офиса генпрокурора.

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В связи с получением достаточных доказательств для доказывания в суде виновности заказчиков и организаторов нападения на Екатерину Гандзюк 27 апреля прокурор принял решение о завершении досудебного расследования в уголовном производстве. Согласно Уголовному кодексу, задачами уголовного судопроизводства являются, в частности, обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения,

– отметили в ведомстве.

Также в Офисе генпрокурора объяснили некоторые моменты этого дела. Поскольку к ним у журналистов и активистов возникли вопросы.

Относительно меры пресечения Мангеру

Во время досудебного расследования ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Инициатором слушания этого дела выступила сторона обвинения.

В генеральной прокуратуре подчеркивают, что суд не удовлетворил ходатайство прокурора и назначил Мангеру как альтернативный мера пресечения залог в размере 2,5 миллиона гривен. После внесения этих средств председатель Херсонского облсовета оказался на свободе, но лишь на время досудебного расследования.

Кроме того, апелляционную жалобу прокурора на такое решение суда оставили без удовлетворения. Поэтому оснований для изменения меры пресечения Мангеру пока нет.

Об отстранении Мангера от должности

Также по инициативе обвинения следственный судья отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц. Правда, впоследствии суд этот срок не продлил. В то же время Апелляционный суд соответствующую жалобу прокурора оставил без удовлетворения.

Также суд констатировал, что, находясь на посту председателя облсовета, Мангер не будет иметь возможности влиять на ход досудебного расследования.

Относительно ходатайств пострадавших и их представителей.

Суд установил, что досудебное расследование должно завершиться до 29 июля 2020 года. Поэтому после его завершения запрещено проводить любые следственные и процессуальные действия.

В Офисе генпрокурора заверили, что на время завершения досудебного расследования на рассмотрении следователя или прокурора не находилось ни одного ходатайства от потерпевших или их представителей о проведении следственных и процессуальных действий.

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Как объясняют в Офисе генпрокурора, прокурор получил достаточные основания, чтобы составить обвинительный акт, поскольку во время досудебного расследования следствие и прокуратура использовали полный спектр следственных и процессуальных действий, направленных на установление объективной истины "в этой непростой и довольно длительной делу".

А имеющийся остаток срока досудебного расследования является необходимым для того, чтобы можно было продлить меру пресечения (содержание под стражей другому подозреваемому. За это время он должен ознакомиться с материалами досудебного расследования. Также в течение этого срока начнет рассматривать дело суд.

В отношении заявлений потерпевших о завершении досудебного расследования

В Офисе генпрокурора отмечают, что следователи в полном объеме выполнили требования Уголовного кодекса и о завершении досудебного расследования сообщили подозреваемых и их защитников. Зато пострадавшим сообщили, что фигурантам дела открыли материалы.

В ведомстве добавляют, что вышеуказанная норма не обязывает следователя или прокурора сообщать о завершении досудебного расследования других лиц. Однако, учитывая значительный общественный резонанс, Офис генпрокурора провел брифинг, во время которого сообщили обществу некоторые детали досудебного расследования.

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Также в Офисе генпрокурора заявили, что, согласно закону, прокурор является самостоятельным в своей процессуальной деятельности. А любое вмешательство лиц, не имеющих на то законных полномочий, является запрещенным.

В то же время ведомство напомнило, что, согласно закону, лицо считают невиновным в совершении преступления, пока его вину не докажут и не будет соответствующего обвинительного приговора суда. Также до сих пор никакие уголовные наказания в отношении подозреваемых применять не будут.