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      Венедиктова объяснила, почему взяла советниками прокуроров, не прошедших аттестацию

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      Ирина Венедиктова – генеральный прокурор Украины
      Ирина Венедиктова – генеральный прокурор Украины / "Украинская правда"

      Пятеро из десяти штатных советников генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой – бывшие прокуроры, не прошедшие аттестацию. Комментируя это, Венедиктова заявила, что не видит здесь проблемы.

      Реформа прокуратуры не отвергнута, а наоборот – продолжается. Об этом Ирина Венедиктова говорила в эфире  hromadske 30 апреля.

      Обратите внимание Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк

      У руководительницы Офиса генпрокурора спросили, видит ли она проблему в том, что 5 из 10 ее штатных советников являются бывшими прокурорами, которые не прошли аттестацию, а следовательно не могут работать в прокуратуре. 

      "Нет, почему. Советники же не возвращаются в прокуратуру", – ответила Венедиктова. 

      Это комиссия так признала, что они не должны работать в прокуратуре, а я считаю, что они достаточно квалифицированы для меня. И как к советникам я прислушиваюсь к их мнению,
      – пояснила она.

      Как подчеркнула руководитель Офиса генпрокурора, советник и прокурор – это разные вещи, ведь прокурор имеет процессуальный статус, а советник – нет.

      Я буду выбирать советников сама. Определенную информацию, которую я должна знать, (я могу получить – 24 канал) от этих людей, потому что у них большой опыт работы. Не вижу здесь проблемы,
      – подытожила Венедиктова.

      Добавим, что штатные советники Венедиктовой, которые являются бывшими прокурорами, не прошедшими аттестацию, это: Александр Ватутин, Вадим Приймачко, Николай Тридуба, Игорь Коваль и Игорь Процюк.

      Ирина Венедиктова, напомним, стала генпрокурором 17 марта: что о нее известно – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ирина Венедиктова Офис генпрокурора Новости Украины Новости политики
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