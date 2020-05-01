Венедиктова объяснила, почему взяла советниками прокуроров, не прошедших аттестацию

Пятеро из десяти штатных советников генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой – бывшие прокуроры, не прошедшие аттестацию. Комментируя это, Венедиктова заявила, что не видит здесь проблемы.

Реформа прокуратуры не отвергнута, а наоборот – продолжается. Об этом Ирина Венедиктова говорила в эфире hromadske 30 апреля.

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У руководительницы Офиса генпрокурора спросили, видит ли она проблему в том, что 5 из 10 ее штатных советников являются бывшими прокурорами, которые не прошли аттестацию, а следовательно не могут работать в прокуратуре.

"Нет, почему. Советники же не возвращаются в прокуратуру", – ответила Венедиктова.

Это комиссия так признала, что они не должны работать в прокуратуре, а я считаю, что они достаточно квалифицированы для меня. И как к советникам я прислушиваюсь к их мнению,

– пояснила она.

Как подчеркнула руководитель Офиса генпрокурора, советник и прокурор – это разные вещи, ведь прокурор имеет процессуальный статус, а советник – нет.

Я буду выбирать советников сама. Определенную информацию, которую я должна знать, (я могу получить – 24 канал) от этих людей, потому что у них большой опыт работы. Не вижу здесь проблемы,

– подытожила Венедиктова.

Добавим, что штатные советники Венедиктовой, которые являются бывшими прокурорами, не прошедшими аттестацию, это: Александр Ватутин, Вадим Приймачко, Николай Тридуба, Игорь Коваль и Игорь Процюк.