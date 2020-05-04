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      НАБУ начало уголовное производство против Венедиктовой: что известно

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      НАБУ начало уголовное производство против Венедиктовой
      НАБУ начало уголовное производство против Венедиктовой / glavcom.ua

      Против главы офиса генпрокурора начали уголовное производство. НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Ириной Венедиктовой.

      Против генерального прокурора Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство, информирует "РБК-Украина".

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      Оно касается возможного недекларирования руководительницей офиса генпрокурора имущества.

      На основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 24 апреля детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований,
      – говорится в сообщении.

      К слову, накануне суд обязал бюро открыть дело против Венедиктовой.

      Что этому предшествовало

      • ВАКС удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко, обязав НАБУ рассмотреть его заявление о преступлении.
      • Активист утверждает, что Венедиктова не задекларировала дорогие часы, а также свое участие в ряде предприятий.

      Обратите внимание! Ранее судьи Верховного суда обвинили Венедиктову в давлении по делу "Приватбанка". Судьи расценили заявления новой главы Офиса генпрокурора как попытку противопоставить судебную власть обществу и государству в целом. Венедиктова тогда заявляла, что прокуроры отстаивают государственные деньги в этом деле.

      Смотрите видео расследования журналистов "Схем" относительно имущества Венедиктовой:

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Сергей Стерненко Новости Украины Офис генпрокурора е-декларирование Ирина Венедиктова НАБУ Новости политики
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