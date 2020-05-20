Смерть реформи прокуратури: чому Венедіктова знищує те, що розпочав Зеленський

Щось просто "пороблено" з цим органом – Генеральною прокуратурою. Найбожевільніше в цьому те, що призначена Зеленським генпрокурорка Ірина Венедіктова знищує реформу, розпочату самим же Зеленським.

Про реформу прокуратури, точніше, про її смерть – читайте та дивіться у відеоблозі "Право на гідність" на 24 каналі.

Венедіктова знищує реформу, яку розпочав Зеленський

Я гублюся: чи це восени президент не розумів, що розпочинає реформу, чи зараз не розуміє, що Венедіктова її знищує. Чому я так впевнено заявляю, що реформу зупинено? Тому що до Венедіктової виродків з Генпрокуратури звільняли, після її призначення – виродків почали повертати. При чому, виродків старих, добре всім знаних.

Читайте попередній випуск Підозра Коломойському від НАБУ: Баканов заблокував процес

Наприклад, виконуючим обов'язків прокурора столиці Венедіктова призначила Романа Говду. Це прекрасний персонаж, який ілюструє найтиповішу рису прокурорсько-судівської братії - "чєго, государь, ізволітє".



Роман Говда / Фото Главком

Чим відомий Роман Говда

Суддіть самі, Говда однаково віддано служив і Януковичу, і Порошенку. Наприклад, під час Революції Гідності вів з ГПУ нагляд за дотриманням законів органами внутрішніх справ. Говда не просто наглядав, він очолював відділ ГПУ, який давав згоду на всі негласні слідчі та розшукові дії оперативниками центрального апарату МВС під керівництвом Віталія Захарченка.



Віталій Захарченко / Фото LIGA.net

Викрадення майданівців, незаконне за нами тоді спостереження, "кришування" поліцейськими бандитів та тітушок, провокації проти мирних протестуючих. Всі добре пам'ятають, як "мєнти" Януковича тоді дотримувалися закону і, відповідно, як ефективно Говда і його підлеглі за ними наглядали.

Якщо раптом фанати Портнова, Януковича і "Ко" радіють урочистому реваншу, мовляв, нарешті до влади повернувся свій прокурор, то я їх розчарую.

Після революції Гідності Говда почав служити Порошенку так само віддано, як до цього він служив Януковичу. Так, 2015 року Говду призначили прокурором Одеської області. І в тому ж році він став заступником Порошенківського генпрокурора Шокіна.



Віктор Шокін / Фото EADaily

Якщо ви раптом думаєте, що це була самодіяльність Шокіна і Порошенко тут зовсім ні до чого, то мені доведеться вас розчарувати. У 2016 році вже новий генпрокурор Юрій Луценко призначив Говду прокурором Києва. Можливо Говда такий супер ефективний прокурор, що ну без нього жодний президент обійтися не може. Ну, от розкриває справу за справою і ніяк без нього не могли ні Янукович, ні Порошенко, ні Зеленський.

Зверніть увагу Збільшення повноважень СБУ: яку реформу пропонує Зеленський

Ефективність нового керівника Київської прокуратури за часів Януковича ми проговорили вище. Тоді багато майданівців добре відчули цю ефективність на собі. Тепер давайте про досягнення Говди за Порошенка.

Що зміг зробити Говда на посаді очільника

► На посаді керівника прокуратури Одеси він, наприклад, закрив кримінальне провадження щодо будівництва на Одещині найдорожчого на той час в Україні дитсадка.

Довідка. Місцева влада Одещини запланувала побудову дитсадка, на який хотіла витратити 5 мільйонів доларів. Для порівняння, за таку ж суму на Західній Україні побудували 3 дитсадки.

Знаєте, як Говда покарав за це винних? Змусив компенсувати 40 тисяч гривень. Дуже "ефективний" і "чесний" прокурор: покарав на 5 тисяч доларів умільців, які розпиляли 5 мільйонів доларів наших податків.

► І ще один приклад "ефективності" Говди. Під його керівництвом закрили справу мажора Станіслава Толстошеєва.

Що відомо про справу Толстошеєва? У 2016 році 21-річний Станіслав Толстошеєв, син бізнесмена з Донецької області, на дорогому Mercedes в'їхав у стоматологічну клініку і збив насмерть 62-річну жінку. За словами свідків, він був п’яним. Сам Толстошеєв стверджував, що у нього стався напад епілепсії. Експерти прокуратури йому повірили.



Винуватець ДТП на фотографіях в соцмережах демонстрував типово мажорський спосіб життя: смітив грошима, а на наступний день після аварії, яку він скоїв, просив друзів його якось розважити і порадити якийсь цікавий фільм.

Ось такого ефективного прокурора Януковича та Порошенка вже генпрокурор Зеленського призначив керувати столичною прокуратурою. Ось вам і обіцяна реформа нового президента.



Станіслав Толстошеєв / Фото з соцмереж

Реформа прокуратури – одна з обіцянок президента

Ще бувши кандидатом в президенти Зеленський взяв на себе публічне зобов'язання щодо реформи прокуратури.

Генеральний прокурор за участю громадськості та міжнародних експертів проведе реальну реформу прокуратури, очистивши її від осіб, негідних звання прокурора,

– казав тоді Зеленський.

Після переобрання Верховної Ради, Зеленський дійсно подав революційний закон щодо реформи прокуратури, який повністю відповідав його зобов'язанню. Президентська більшість закон проголосувала, а призначений Зеленським генпрокурор Рябошапка взявся реформу реалізовувати.

В результаті – понад половину прокурорів ГПУ не пройшли переатестацію і були звільнені. Прекрасний старт очищення прокуратури. Щоправда, одразу після цього депутати Зеленського Рябошапку звільнили.

Що відомо про звільнення Рябошапки? На позачерговому засіданні, 5 березня 2020 року, Верховна Рада звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку. За це проголосували 263 депутати. Проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора зареєстрували у Раді ще 3 березня. Підписи для реєстрації відповідної постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці збирав депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський .



У пояснювальній записці нардепи висунули до Рябошапки низку претензій:

• він не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;

• жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;

• жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.

Тільки ви ж не думаєте, що це було без волі Зеленського? В день голосування президент заявив про Рябошапку: "Немає результату – не займай місце". А вже після звільнення останнього подав на призначення Венедіктову, яка згодом виключила з процедури призначення керівних прокуратури і громадськість, і представників міжнародних експертів. Тобто прямо порушила публічні зобов'язання Зеленського перед виборцями.



Ірина Венедіктова / Фото LIGA.net

А потім, призначена ж Зеленським і його депутатами Венедіктова, зробила керівником столичної прокуратури Романа Говду, служіння якого і Януковичу, і Порошенку я описав вам вище.

Оскільки Володимир Зеленський за кілька тижнів так нічого ні з призначенням, ні з Венедіктовою не зробив, це означає, що він все це діло схвалює. Його право.

Але це теж прямий обман виборців. Ну, виходить, що президент вважає Говду "гідним звання прокурора". І не просто прокурора, а керівника столичної прокуратури.

Цікаво Обман з трибуни Верховної Ради: чому Аваков залишився в уряді

Я часто повторюю в цьому блозі, що виборця можна обманути, але розумного виборця можна обманути лише 1 раз. Побачимо, скільки в Україні розумних виборців вже цієї осені під час місцевих виборів.