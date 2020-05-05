Підозра Коломойському від НАБУ: Баканов заблокував процес

Кілька днів тому країною прокотилася медіа хвиля про нікчемних 14 тисяч гривень, нібито на які НАБУ покарало корупціонерів. В чисельних матеріалах на "медведчуківських" та олігархічних каналах дешеві коментатори страшно обурювалися нікчемністю цією цифри.

Мовляв, детективи на місяць заробляють більше, ніж вся агенція конфіскувала за рік. Та річ у тім, що ця цифра – чистої води маніпуляція. Про це йдеться у відеоблозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Скільки насправді НАБУ повернуло державі

Лише за останній місяць за поданням НАБУ в бюджет було стягнути 65 мільйонів з "короля контрабанди" Вадима Альперіна і колишнього народного депутата та забудовника Максима Микитася.

Наголошу, що це відбулося до визнання обох винуватим, ще під час досудового розслідування. Насправді обидва ці рішення – історичні. Вперше з підозрюваних у корупції стягують такі гроші за порушення умов запобіжного заходу.

Обидва вирішили, що можуть чхати на затверджену судом вимогу детективів. Один зустрічався зі свідками, інший – не здав паспорт. Обидва начхали на закон. Вперше в історії країни обидвох за це покарали.

Ще про справжні результати НАБУ: на кінець 2019 року відшкодовано більше, ніж 600 мільйонів збитків. Коли Антикорупційний суд почне виносити вироки, конфіскують ще 10 мільярдів гривень.



Які повноваження має Антикорупційний суд / Інфографіка 24 каналу

Бонусом йдуть гроші від дотиснутих НАБУ ексвласників банків. Наприклад, Бахматюк вже обіцяє повернути 8 мільярдів, аби лише його не посадили – і це лише один банк.

Юристи НАБУ через суди вже добилися повернення держпідприємствам понад 8 мільярдів гривень. Однак, за поданням компанії Коломойського "найчесніший" Конституційний суд позбавив НАБУ права на такі позови.

Тобто за весь час існування НАБУ на його утримання було витрачено 2, 626 мільярдів гривень, повернули детективи – 9 мільярдів. Тож коли чуєте про суму в 14 тисяч гривень, знайте – вас обманюють.

І хоч економічний зиск від роботи НАБУ очевидний, проте гроші – все ж не найкращий спосіб оцінювати роботу правоохоронного органу. Завдання НАБУ не збирати гроші, а встановлювати справедливість, забезпечуючи незворотність покарання за злочини.

Справи, якими займається НАБУ

До створення НАБУ розслідуванням топкорупції займалися МВС, СБУ і прокуратура. Загальна кількість залучених людей – приблизно 70 тисяч. За 15 років їх роботи (до створення НАБУ) на лаві підсудних опинилося лише 2 високопосадовця: Луценко і Тимошенко.

Щодо обох це було чистої води політичне переслідування. Ну, тобто, як на мене, обох треба було би посадити, але зовсім за інші, справжні злочини. Ще раз – за 15 років 70 тисяч людей примудрилися передати в суд справи лише двох топпосадовців, і то обидві – політично вмотивовані.

В НАБУ працює 700 людей, не 70 тисяч. За останні 5 років, а не 15, детективи передали до суду 245 справ, в яких обвинуватили 438 топфігурантів. Не 2, а 438.

Вперше на лаві підсудних опинилися раніше недоторкані посадовці. Наприклад, на той час чинні: керівник фіскальної служби, перший заступник міністра оборони, голова Держаудитслужби, з десяток надвпливових народних депутатів (ті ж Мартиненко чи Розенблат).

Ще більше топфігурантів отримали підозри і їх справи готуються до передачі в суд. Наприклад, голова НКРЕКП Вовк у справі "Роттердам+", заступник секретаря РНБО Гладковський, чинний депутат Ярослав Дубневич, "король контрабанди" Альперін, чинні члени Ради Нацбанку та інші.

На жаль, майже сотня топкорупціонерів уникнули покарання через рішення Конституційного Суду, який знищив покарання за незаконне збагачення.

Довідка. У лютому 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Це призвело до закриття 65 кримінальних справ по чиновниках, які не могли пояснити походження своїх статків.

Завдяки зусиллям багатьох хороших статтю в Кодексі вдалося відновити, але самі справи суд знищив, а майно фактично легалізував.

Чому підозри у справі "Привату" ще не вручені

Тепер про посадки. Повірте, що ми в Центрі протидії корупції хочемо бачити корупціонерів в тюрмі більше, ніж будь-хто в цій країні. Врешті-решт, це ми 7 років впахували, добиваючись створення, а потім захищаючи антикорупційні органи.

Це нас топкорупціонери обливають брудом з екранів найбільших телеканалів, нам та нашим родинам влаштовують провокації, проти нас фальшують кримінальні справи і нас тягають по судах.

Так от, звертаю увагу, що після передачі справи в суд НАБУ взагалі перестає бути стороною процесу. В справі з боку обвинувачення залишається виключно антикорупційна прокуратура. Не НАБУ – САП, яка під керівництвом Назара Холодницького.

Робота НАБУ закінчується передачею справою в суд. Справа детективів – розслідувати. Справа прокурорів – добиватися посадки в суді. Справа суду – слухати докази і швидко (з цим реальні проблеми) виносити вирок.

Довідка. Станом на 5 травня у провадженнях, які розслідує НАБУ, збитки держави, тобто платників податків, становлять 300 мільярдів гривень. Половина цієї колосальної суми – справа "Привату", яку НАБУ повністю отримало в листопаді 2019 року.

Вже кілька тижнів детективи готові вручати в цій справі підозри, зокрема Коломойському. Проте призначений Зеленським голова СБУ Іван Баканов заблокував цей процес. Експертна установа СБУ відмовляється затвердити необхідну експертизу.



Голова Служби безпеки України Іван Баканов / Фото EPA

Без неї детективи не мають право вручати підозру, права на свою експертизу НАБУ не мають. Як тільки СБУ затвердить її, Коломойський і ко отримають підозри. Саме через це "підгодовані" олігархом депутати пробують якнайшвидше звільнити директора НАБУ.

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І на закінчення: станом на сьогодні 250 детективів НАБУ розслідують 892 провадження. Наголошу, злочини в підслідності НАБУ – одні з найскладніших. Більшість з них – це десятки міжнародних запитів, сотні фінансових документів, тисячі банківських транзакцій.

Розслідування однієї такої справи потребує зусиль і компетенцій більше, ніж розслідування тисячі дрібних хабарів. Я пишаюся детективами НАБУ і окремими прокурорами САП. Кожен з них – основа майбутньої правоохоронної системи України.