З екснардепа Микитася стягнули 30 мільйонів гривень до держбюджету: деталі

Вищий антикорупційний суд України стягнув 30 мільйонів гривень зі скандального екснардепа та забудовника Максима Микитася. Усе через порушення запобіжного заходу у межах справи про махінації з майном Нацгвардії.

Про ще одне багатомільйонне стягнення з порушника умов запобіжного заходу повідомив Офіс Президента України.

До слова Махінації з майном Нацгвардії: суд стягнув з підозрюваного пів мільйона застави – деталі

У повідомленні президентської канцелярії не вказано, про кого саме мовиться. Втім, як відомо, цього ж дня суд стягнув пів мільйона застави з іншого фігуранта справи – Сергія Якусевича. Причиною були саме порушення, пов'язані з Максимом Микитасем.

Як відомо, суд також залишив чинним запобіжний захід екснардепа про заставу у вигляді 100 мільйонів гривень.

Цікаво, що апеляційна палата вирішила не стягувати з Микитася усі 80 мільйонів гривень, як було визначено до того. Разом з тим загальний розмір застави підвищили до 100 мільйонів. Отже, Микитась тапер має сплатити ще 50 мільйонів застави.

Причиною стягнення є неформальна нарада з двома іншими підозрюваними у цій справі. Хоча за умовами застави, вони не могли проводити такі зустрічі.

В ОПУ підкреслили, що це вже вдруге такий великий розмір стягнення з запобіжного заходу. Вперше це було у випадку з "королем контрабанди" Вадимом Альперіним, а розмір стягнення становив 35 мільйонів.

Ці рішення ВАКС демонструють його ефективність і незалежність. Це маленькі, але важливі кроки до становлення прозорої судової системи в Україні,

– заявили в Офісі Президента України.

Що таке застава і для чого її стягують?Застава – це фактична грошова гарантія того, що підозрюваний не втікатиме від слідства. Розмір цієї застави визначає суд, який обирає запобіжний захід.



Стягування відбувається у разі порушення умов застави. Наприклад, з Якусевича стягнули пів мільйона за те, що він не ходив на судові засідання до Микитася, у чому він зобов'язаний перед судом.

Що відомо про схеми заволодіння майном Нацгвардії