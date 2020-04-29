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      З екснардепа Микитася стягнули 30 мільйонів гривень до держбюджету: деталі

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      Суд стягнув частину застави з Микитася у справі про махінації у Нацгвардії
      Суд стягнув частину застави з Микитася у справі про махінації у Нацгвардії / censor.net.ua

      Вищий антикорупційний суд України стягнув 30 мільйонів гривень зі скандального екснардепа та забудовника Максима Микитася. Усе через порушення запобіжного заходу у межах справи про махінації з майном Нацгвардії.

      Про ще одне багатомільйонне стягнення з порушника умов запобіжного заходу повідомив Офіс Президента України.

      До слова Махінації з майном Нацгвардії: суд стягнув з підозрюваного пів мільйона застави – деталі

      У повідомленні президентської канцелярії не вказано, про кого саме мовиться. Втім, як відомо, цього ж дня суд стягнув пів мільйона застави з іншого фігуранта справи – Сергія Якусевича. Причиною були саме порушення, пов'язані з Максимом Микитасем.

      Як відомо, суд також залишив чинним запобіжний захід екснардепа про заставу у вигляді 100 мільйонів гривень.

      Цікаво, що апеляційна палата вирішила не стягувати з Микитася усі 80 мільйонів гривень, як було визначено до того. Разом з тим загальний розмір застави підвищили до 100 мільйонів. Отже, Микитась тапер має сплатити ще 50 мільйонів застави.

      Причиною стягнення є неформальна нарада з двома іншими підозрюваними у цій справі. Хоча за умовами застави, вони не могли проводити такі зустрічі.

      В ОПУ підкреслили, що це вже вдруге такий великий розмір стягнення з запобіжного заходу. Вперше це було у випадку з "королем контрабанди" Вадимом Альперіним, а розмір стягнення становив 35 мільйонів.

      Ці рішення ВАКС демонструють його ефективність і незалежність. Це маленькі, але важливі кроки до становлення прозорої судової системи в Україні,
      – заявили в Офісі Президента України.

      Що таке застава і для чого її стягують?Застава – це фактична грошова гарантія того, що підозрюваний не втікатиме від слідства. Розмір цієї застави визначає суд, який обирає запобіжний захід.

      Стягування відбувається у разі порушення умов застави. Наприклад, з Якусевича стягнули пів мільйона за те, що він не ходив на судові засідання до Микитася, у чому він зобов'язаний перед судом.

      Що відомо про схеми заволодіння майном Нацгвардії

      • ГУ внутрішніх військ МВС у 2000-х роках реорганізували в Нацгвардію. За угодою, на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс і Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.
      • У 2016 – 2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія згодом відмовилась від цих квартир у центрі, в обмін на 65 квартир у будинку тієї ж компанії на околиці Києва.
      • Досудове розслідування встановило, що вартість цих квартир на 81,6 мільйона гривень менша, ніж ціна квартир, що мала отримати Нацгвардія на початку домовленостей.
      • За погодженням САП та НАБУ 18 липня 2019 року повідомили про підозру 4-му учаснику злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії України – заступнику Державної будівельної корпорації.
      • У цій справі також фігурують ексочільник Нацгвардії Юрій Аллеров, гендиректор компанії-забудовника і партнер Микитася Олег Майборода, оцінювачка Аліса Гринчук.
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Офіс Президента Нацгвардія Антикорупційний суд Корупція Максим Микитась
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