Махінації з майном Нацгвардії: суд стягнув з підозрюваного пів мільйона застави – деталі

Вищий антикорупційний суд стягнув пів мільйона гривень з одного із підозрюваних у справі заволодіння майном Нацгвардії на користь держави. Сталося це через те, що учасник злочинної схеми не захотів з'явитися в суд.

На час скоєння злочину він обіймав посаду заступника голови Державної будівельної корпорації. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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Тепер йому збільшили розмір застави до 3 мільйонів гривень. За даними "Української правди", мовиться про Сергія Якусевича, який не з'являвся на засідання про стягнення застави з іншого фігуранта справи екснардепа Максима Микитася. У справі НАБУ також фігурують:

ексочільник Нацгвардії Юрій Аллеров,

гендиректор компанії-забудовника Олег Майборода,

оцінювачка Аліса Гринчук.

Важливо. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинною в злочині, доки це не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про схеми заволодіння майном Нацгвардії

ГУ внутрішніх військ МВС у 2000-х роках реорганізували в Нацгвардію. За угодою, на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс і Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016 – 2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія згодом відмовилась від цих квартир у центрі, в обмін на 65 квартир у будинку тієї ж компанії на околиці Києва.

Досудове розслідування встановило, що вартість цих квартир на 81,6 мільйона гривень менша, ніж ціна квартир, що мала отримати Нацгвардія на початку домовленостей.

За погодженням САП та НАБУ 18 липня 2019 року повідомили про підозру 4-му учаснику злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії України – заступнику Державної будівельної корпорації.

Зараз САП повідомили про підозру колишньому командувачу Національної гвардії України, керівнику будівельної компанії та оцінювачу за статтею про заволодіння майна Національної гвардії України. Наразі їм обирають запобіжні заходи.