Екснардепу Микитасю оголосили про підозру через махінації з майном Нацгвардії

Колишньому народному депутату Верховної Ради Максиму Микитасю повідомили про підозру. Його звинувачують у заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 млн грн.

У НАБУ повідомили, що зараз вирішується питання про обрання екснардепу запобіжного заходу.

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Слідство встановило, що Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії і діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.

Відзначимо, що 14 травня Національне антикорупційне бюро затримало колишнього командувача Національною гвардією Юрія Аллерова. Його звинуватили в махінаціях з нерухомістю для військових. За даними НАБУ і САП, він обміняв квартири в будинку в центрі Києва на вулиці Коновальця на квартири на околиці на Бориспільській. Різниця в ціні становила понад 81 мільйон гривень.

20 травня Аллеров вийшов з СІЗО під заставу 4,8 мільйона гривень.

У справі Аллерова також під заставу відпустили двох підозрюваних: експерта-оцінювача Алісу Гринчук із зазаставою 1,5 мільйона гривень і гендиректора "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороду – за 2 мільйони гривень.

До слова, 24 вересня ДБР повідомило про підозру Микитасю. Йому закидають хуліганство під час передвиборчої кампанії. Колишньому депутату загрожує штраф в розмірі 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень – 17 тисяч гривень). Також його можуть арештувати на півроку, або обмежити волю терміном до п'яти років.

Роман Труба нагадав, як в липні цього року Микитась увірвався на засідання селищної ради на Чернігівщині. Йдеться про конфлікт, який стався 5 липня в селищі Любеч, що на Чернігівщині. На відео, знятому в приміщенні селищної ради, видно, як Микитась сперечається з головою місцевої громади Сергієм Пінчуком. Сутичка продовжувалась деякий час. Після чого Пінчук взяв телефон і подзвонив у поліцію. Микитась відібрав у нього мобільний телефон і жбурнув його об стіну.

Дивіться відео суперечки Микитася з главою місцевої громади

Що відомо про ексдепутата Микитася?

Микитась – один із найбільших київських забудовників. З червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд", що є своєрідною парасолькою для офшорних компаній.



Найскандальніший проект "Укрбуду" – житловий комплекс "Сонячна Рів’єра" на лівобережжі Києва. У 2015 році на будмайданчику тривали серйозні сутички зі стріляниною, адже будівництво розгорнулося в межах водозахисної смуги та рекреаційної зони, хоча за генпланом тут мав бути парк. Проти "Рів’єри" виступили і греко-католики, адже їхній храм почав буквально тріщати у дні активного будівництва.



Заступники міського голови Києва тоді визнали: принаймні два будинки комплексу зводять із порушенням Водного кодексу. Водночас сам мер Віталій Кличко неодноразово виступав на захист як "Сонячної Рів’єри", так і корпорації "Укрбуд".



Микитась став нардепом у 2016 році, здобувши перемогу на проміжних виборах у одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. Хоча до цього з червня 2014 по жовтень 2015 року був депутатом Київської міської ради в складі фракції "УДАР-Солідарність". Під час складання ним присяги як народного депутата його засвистали інші нардепи.



У вересні 2017 року Микитась приєднався до депутатської групи "Воля народу".



Під час нещодавніх виборів до Верховної Ради Микитась балотувався до Верховної Ради на 206 окрузі. Однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову і не пройшов у парламент.

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