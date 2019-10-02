23:47
2 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
      Вєсті Кремля
      22:12, сегодня
      Вести.UA: Шуфричу наконец закрыли рот. Томос от Тома Круза
      Вєсті.UA
      20:03, сегодня
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Экс-нардепу Микитасю объявили о подозрении из-за махинаций с имуществом Нацгвардии

      74 Читати новину українською
      Максим Микитась
      Максим Микитась / biz.censor.net.ua

      Бывшему народному депутату Верховной Рады Максиму Микитасю сообщили о подозрении. Его обвиняют в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн.

      В НАБУ сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании экс-нардепу меры пресечения.

      Актуально: Экс-депутату Микитасю сообщили о подозрении: что ему грозит

      Следствие установило, что Микитась, используя подконтрольные ему строительные компании и действуя по предварительному сговору с бывший командующим Нацгвардии организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Нацгвардии.

      Отметим, что 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных. По данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской. Разница в цене составляла более 81 миллиона гривен.

      20 мая Аллеров вышел из СИЗО под залог 4,8 миллиона гривен.

      В деле Аллерова также под залог отпустили двух подозреваемых: эксперта-оценщика Алису Гринчук под залог 1,5 миллиона гривен и гендиректора "Укрбуд девелопмент" Олега Майборода – за 2 миллиона гривен.

      К слову, 24 сентября ГБР сообщило о подозрении Микитасю. Ему вменяют хулиганство во время предвыборной кампании. Бывшему депутату грозит штраф в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен – 17 тысяч гривен). Также его могут арестовать на полгода или ограничить свободу сроком до пяти лет.

      Роман Труба напомнил, как в июле этого года Микитась ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Речь идет о конфликте, который произошел 5 июля в поселке Любеч на Черниговщине. На видео, снятом в помещении поселкового совета, видно, как Микитась спорит с главой местной общины Сергеем Пинчуком. Спор продолжался некоторое время. После чего Пинчук взял телефон и позвонил в полицию. Микитась отобрал у него мобильный телефон и швырнул его об стену.

      Смотрите видео спора Микитася с главой местной общины

      Что известно об экс-депутате Микитасе?

      Микитась – один из крупнейших киевских застройщиков. С июня 2010 года возглавлял украинскую государственную строительную корпорацию "Укрбуд", что является своеобразным зонтиком для оффшорных компаний.

      Самый скандальный проект "Укрбуда" – жилой комплекс "Солнечная Ривьера" на левобережье Киева. В 2015 году на стройплощадке продолжались серьезные столкновения со стрельбой, ведь строительство развернулось в пределах водозащитной полосы и рекреационной зоны, хотя по генплану здесь должен быть парк. Против "Ривьеры" выступили и греко-католики, ведь их храм начал буквально трещать в дни активного строительства.

      Заместители городского головы Киева признали: по крайней мере два дома комплекса возводят с нарушением Водного кодекса. В то же время сам мэр Виталий Кличко неоднократно выступал в защиту как "Солнечной Ривьеры", так и корпорации "Укрбуд".

      Микитась стал нардепом в 2016 году, одержав победу на промежуточных выборах в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец. Хотя до этого с июня 2014 по октябрь 2015 года был депутатом Киевского городского совета в составе фракции "УДАР-Солидарность". Во время принятия им присяги как народного депутата его освистали другие нардепы.

      В сентябре 2017 года Микитась присоединился к депутатской группе "Воля народа".

      Во время недавних выборов в Верховную Раду Микитась баллотировался в Верховную Раду в 206 округе. Однако проиграл кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову и не прошел в парламент.

      Как депутат Микитась объяснял цель визита в Администрацию Порошенко

      blog_ava
      Как Украине трактовать заявление главарей ОРДЛО относительно подписаной формулы Штайнмайера
      сегодня
      1009
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новый раунд российско-украинской войны
      сегодня , 23:45 Новый раунд российско-украинской войны
      Антон Голобородько
      Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      сегодня , 23:00 Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      Іван Яковина 176
      Главные новости 2 октября: протесты против формулы Штайнмайера, разведение войск на Донбассе
      сегодня , 22:29 Главные новости 2 октября: протесты против формулы Штайнмайера, разведение войск на Донбассе
      329
      Журналистов "поливали бараньей кровью" и онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Журналистов "поливали бараньей кровью" и онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 279
      Дело Burisma: что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США
      сегодня , 21:05 Дело Burisma: что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США
      Світлана Попова 211
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук