Махинации с имуществом Нацгвардии: суд взыскал с подозреваемого полмиллиона залога – детали

Высший антикоррупционный суд взыскал полмиллиона гривен с одного из подозреваемых в деле завладения имуществом Нацгвардии в пользу государства. Произошло это из-за того, что участник преступной схемы не захотел явиться в суд.

На время совершения преступления он занимал должность заместителя главы Государственной строительной корпорации. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Теперь ему увеличили размер залога до 3 миллионов гривен. По данным "Украинской правды", говорится о Сергее Якусевиче, который не появлялся на заседание о взыскании залога с другого фигуранта дела экс-нардепа Максима Микитася. В деле НАБУ также фигурируют:

экс-глава Нацгвардии Юрий Аллеров,

гендиректор компании-застройщика Олег Майборода,

оценщица Алиса Гринчук.

Важно. Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в преступлении, пока это не будет доказано в законном порядке и установлено обвинительным приговором суда.

Что известно о схемах завладения имуществом Нацгвардии

ГУ внутренних войск МВД в 2000-х годах реорганизовали в Нацгвардию. По соглашению, на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс и Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест.

В 2016 – 2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия впоследствии отказалась от этих квартир в центре, в обмен на 65 квартир в доме той же компании на окраине Киева.

Досудебное расследование установило, что стоимость этих квартир на 81,6 миллиона гривен меньше, чем цена квартир, которые должна была получить Нацгвардия в начале договоренностей.

По согласованию САП и НАБУ 18 июля 2019 года сообщили о подозрении 4-му участнику преступной схемы завладения имуществом Национальной гвардии Украины – заместителю Государственной строительной корпорации.

Сейчас САП сообщили о подозрении бывшему командующему Национальной гвардии Украины, руководителю строительной компании и оценщику по статье о завладении имуществом Национальной гвардии Украины. Сейчас им выбирают меры пресечения.