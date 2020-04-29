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      Махинации с имуществом Нацгвардии: суд взыскал с подозреваемого полмиллиона залога – детали

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      Суд взыскал с подозреваемого полмиллиона залога за неявку
      Суд взыскал с подозреваемого полмиллиона залога за неявку / dp.informator.ua

      Высший антикоррупционный суд взыскал полмиллиона гривен с одного из подозреваемых в деле завладения имуществом Нацгвардии в пользу государства. Произошло это из-за того, что участник преступной схемы не захотел явиться в суд.

      На время совершения преступления он занимал должность заместителя главы Государственной строительной корпорации. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

      Обратите внимание Суд не арестовал Микитася несмотря на неуплату залога: САП обжалует это решение

      Теперь ему увеличили размер залога до 3 миллионов гривен. По данным "Украинской правды", говорится о Сергее Якусевиче, который не появлялся на заседание о взыскании залога с другого фигуранта дела экс-нардепа Максима Микитася. В деле НАБУ также фигурируют:

      • экс-глава Нацгвардии Юрий Аллеров,
      • гендиректор компании-застройщика Олег Майборода,
      • оценщица Алиса Гринчук.

      Важно. Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в преступлении, пока это не будет доказано в законном порядке и установлено обвинительным приговором суда.

      Что известно о схемах завладения имуществом Нацгвардии

      • ГУ внутренних войск МВД в 2000-х годах реорганизовали в Нацгвардию. По соглашению, на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс и Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест.
      • В 2016 – 2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия впоследствии отказалась от этих квартир в центре, в обмен на 65 квартир в доме той же компании на окраине Киева.
      • Досудебное расследование установило, что стоимость этих квартир на 81,6 миллиона гривен меньше, чем цена квартир, которые должна была получить Нацгвардия в начале договоренностей.
      • По согласованию САП и НАБУ 18 июля 2019 года сообщили о подозрении 4-му участнику преступной схемы завладения имуществом Национальной гвардии Украины – заместителю Государственной строительной корпорации.

      Сейчас САП сообщили о подозрении бывшему командующему Национальной гвардии Украины, руководителю строительной компании и оценщику по статье о завладении имуществом Национальной гвардии Украины. Сейчас им выбирают меры пресечения.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Деньги Максим Микитась Нацгвардія Конституционный суд САП
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