С экс-нардепа Микитася взыскали 30 миллионов гривен в госбюджет: детали
Высший антикоррупционный суд Украины взыскал 30 миллионов гривен со скандального экс-нардепа и застройщика Максима Микитася. Все из-за нарушения меры пресечения в рамках дела о махинациях с имуществом Нацгвардии.
Про еще одно многомиллионное взыскание с нарушителя условий меры пресечения сообщил Офис Президента Украины.
К слову Махинации с имуществом Нацгвардии: суд взыскал с подозреваемого полмиллиона залога – детали
В сообщении президентской канцелярии не указано, о ком именно идет речь. Впрочем, как известно, в этот же день суд взыскал полмиллиона залога с другого фигуранта дела – Сергея Якусевича. Причиной были именно нарушения, связанные с Максимом Микитасем.
Как известно, суд также оставил в силе меру пресечения экс-нардепа о залоге в виде 100 миллилонов гривен.
В ОПУ подчеркнули, что это уже второй случай такой большой размер взыскания с пресечения. Впервые это было в случае с "королем контрабанды" Вадимом Альпериным, а размер взыскания составил 35 миллионов.
Эти решения ВАКС демонстрируют его эффективность и независимость. Это маленькие, но важные шаги к становлению прозрачной судебной системы в Украине,
– заявили в Офисе Президента Украины.
Что такое залог и для чего его взимают?
Залог – это фактическая денежная гарантия того, что подозреваемый не станет убегать от следствия. Размер этого залога определяется судом, который избирает меру пресечения.
Взимание происходит в случае нарушения условий залога. Например, с Якусевича взыскали полмиллиона за то, что он не ходил на судебные заседания Микитася, в чем он обязан перед судом.
Что известно о схемах завладения имуществом Нацгвардии
- ГУ внутренних войск МВД в 2000-х годах была реорганизовано в Нацгвардию. По соглашению, на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс и Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.
- В 2016 – 2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия впоследствии отказалась от этих квартир в центре, в обмен на 65 квартир в доме той же компании на окраине Киева.
- Досудебное расследование установило, что стоимость этих квартир на 81,6 миллиона гривен меньше, чем цена квартир, которые должна была получить Нацгвардия в начале договоренностей.
- По согласованию САП и НАБУ 18 июля 2019 года сообщили о подозрении 4-м участнику преступной схемы завладения имуществом Национальной гвардии Украины – заместителю Государственной строительной корпорации.
- В этом деле также фигурируют экс-глава Нацгвардии Юрий Аллеров, гендиректор компании-застройщика и партнер Микитась Олег Майборода, оценщик Алиса Гринчук.