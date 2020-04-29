С экс-нардепа Микитася взыскали 30 миллионов гривен в госбюджет: детали

Высший антикоррупционный суд Украины взыскал 30 миллионов гривен со скандального экс-нардепа и застройщика Максима Микитася. Все из-за нарушения меры пресечения в рамках дела о махинациях с имуществом Нацгвардии.

Про еще одно многомиллионное взыскание с нарушителя условий меры пресечения сообщил Офис Президента Украины.

К слову Махинации с имуществом Нацгвардии: суд взыскал с подозреваемого полмиллиона залога – детали

В сообщении президентской канцелярии не указано, о ком именно идет речь. Впрочем, как известно, в этот же день суд взыскал полмиллиона залога с другого фигуранта дела – Сергея Якусевича. Причиной были именно нарушения, связанные с Максимом Микитасем.

Как известно, суд также оставил в силе меру пресечения экс-нардепа о залоге в виде 100 миллилонов гривен.

В ОПУ подчеркнули, что это уже второй случай такой большой размер взыскания с пресечения. Впервые это было в случае с "королем контрабанды" Вадимом Альпериным, а размер взыскания составил 35 миллионов.

Эти решения ВАКС демонстрируют его эффективность и независимость. Это маленькие, но важные шаги к становлению прозрачной судебной системы в Украине,

– заявили в Офисе Президента Украины.

Что такое залог и для чего его взимают?

Залог – это фактическая денежная гарантия того, что подозреваемый не станет убегать от следствия. Размер этого залога определяется судом, который избирает меру пресечения.



Взимание происходит в случае нарушения условий залога. Например, с Якусевича взыскали полмиллиона за то, что он не ходил на судебные заседания Микитася, в чем он обязан перед судом.

Что известно о схемах завладения имуществом Нацгвардии