Бій з Коломойським: чого чекати, якщо українці програють

У Верховній Раді зараз відбувається два надважливих протистояння. Обидва про гроші МВФ, без яких Україну чекає дефолт і неспроможність виплачувати соціальні видатки та зарплати бюджетникам.

Чим загрожує дефолт

В березні через карантин ліванський уряд оголосив дефолт. Про це йдеться у відеоблозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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"Молодці", – радісно хвалив їх слуга Коломойського, ой, пробачте, "слуга народу" Дубінський. "Так і Україні треба", – підхоплювали його інші посіпаки олігарха.

Нещодавно демонстранти у Лівані почали руйнувати фасади будівель, бити вітрини магазинів та кидати коктейлі Молотова у банки. Люди кричать, що вони голодні.

A protester in Lebanon was shot and killed in demonstrations over its economic crisis, after soldiers fired live rounds. His family blamed the army.



Lebanon's currency is collapsing and thousands are protesting, some attacking banks: "My salary buys me 2 cartons of milk." pic.twitter.com/OYIehMNdyA — AJ+ (@ajplus) April 28, 2020

У відповідь уряд вивів на вулиці армію. Одна людина вже загинула, є багато поранених, а протести тривають. За оцінками Світового банку, кількість ліванців, що живуть у злиднях, може збільшитися до половини населення країни.

Ось так виглядає дефолт: голодні люди на вулицях, палаючі банки і магазини, половина населення в злиднях. Саме в таке пекло штовхають нашу країну Коломойський і його депутати, збиваюся співпрацю з МВФ.

Завершу цю частиною цитатою українського міністра фінансів про необхідність грошей МВФ: "… дає нам можливість повністю профінансувати всі необхідні видатки, насамперед – заробітні плати лікарів, соціальний захист, видатки на інфраструктуру".

Що таке дефолт?Простою мовою – невиконання обов'язків. Це стан у кредитних відносинах, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, порушує платіжні зобов'язання перед кредитором, нездатний проводити своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями або виконувати інші умови договору позики. Дефолт може статися у держави-позичальника, підприємства і навіть у фізичної особи. Але нині цей термін вживають саме як позначення відмови центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.



Є різниця між поняттями: дефолт – невиконання фінансових обов'язків, неплатоспроможність – неможливість виплачувати зобов'язання, банкрутство – визнана господарським судом фінансова неспроможність.

Боротьба Коломойського за "Приватбанк"

Тепер до, власне, нашого з ними протистояння. Перший бій відбувається довкола банківського законопроєкту. Його ще називають "антиколомойським", бо він фактично унеможливлює повернення "Привату" в рухи олігарха.

Другий бій розгорнувся навколо спроби Коломойського підпорядкувати собі правоохоронну систему. З банківським законопроєктом ми поки перемагаємо. Спроба заблокувати прийняття закону рекордною кількістю поправок провалилася.

Вдумайтеся, депутати Коломойського подали поправок стільки, як у самому законопроєкті слів – 16 тисяч. Це абсолютний рекорд в історії Верховної Ради.

Депутати, які внесли найбільше правок до "антиколомойського" законопроєкту:



• Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;

• Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;

• Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;

• Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;

• Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;

• Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;

• Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.

Щоправда, перемоги ще не має, адже, розуміючи слабкість своїх позицій, Коломойський пробує якнайшвидше отримати рішення Верховного суду на свою користь. Цього тижня йому, до речі, це майже вдалося. Зусиллям багатьох людей рішення вдалося відстрочити.

Проте, якщо Коломойському вдасться отримати його до голосування закону, то потреби в ньому вже не буде. Коломойський переможе.



Український олігарх Ігор Коломойський / Скриншот з відео

Але навіть якщо Рада встигне проголосувати законопроєкт до потрібного Коломойському рішення ВСУ, олігарх точно оскаржить ухвалений закон у Конституційному Суді. Якому, до речі, не звикати приймати рішення в його інтересах.

Вплив олігарха на правоохоронців

З боєм проти Коломойського за "Приват" ми розібралися. Переходимо до його спроб підгребти під себе правоохоронну систему України. Тут справи в олігарха значно краще, а у нас з вами – відповідно гірше.

З генпрокурорм Венедіктовою в Коломойського все, схоже, складеться, якнайкраще. В цьому мене переконують активні спроби Венедіктової знищити всі напрацювання попереднього генпрокурора.

Справу Гандзюк вже знищено. Справу Бахматюка Венедіктова активно знищує. В мене ще багато прикладів, розповім вам про них більше в одному з наступних блогів.

Довідка. 5 березня Рада на позачерговому засіданні відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед цим генпрокурор взяв останнє слово і наголосив, що став "незручним" та залишився незалежним перед владою.

До речі, нагадаю, що попереднього генпрокурора було звільнено стараннями саме депутатів Коломойського. Вони ж активно просували та радісно голосували за Вендіктову.

З головою СБУ в олігарха, вірніше олігархів, теж чудові робочі стосунки. Нагадаю, що в Баканова вистачило розуму вимагати в нового керівництва "Приватбанку" погоджувати з ним позови проти Коломойського за кордоном.

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Саме цих позовів Коломойський боїться найбільше. Саме в цій площині, зокрема у Лондонському суді, олігарх зазнає найбільших втрат. Я так розумію, що саме цю проблему Коломойський пробував вирішити руками Баканова.

З Аваковим в олігарха теж все прекрасно. Депутати міністра діють синхронно з посіпаками Коломойського. Найкраще це видно на спробах звільнити ненависного і олігарху, і Авакову директора НАБУ.



Директор НАБУ Артем Ситник / Фото Liga.net

Власне, з останнім у Коломойського найбільше проблем. Допоки генпрокурором був Рябошапка, Ситнику нарешті вдалося сконцентрувати в НАБУ всі справи по "Приватбанку", які раніше було спеціально розкидано по різних органах.

Після кількох місяців напруженої роботи детективи були готові вручити підозри організаторам схеми. Але тут втрутився друг Коломойського – Іван Баканов, який наглухо заблокував розслідування.

Раніше чи пізніше НАБУ знайде спосіб обійти друга Зеленського і захисника олігархів Баканова. Саме тому Коломойський так поспішає звільнити Ситника. Але до чого тут МВФ і дефолт, запитаєте ви?



Голова Служби безпеки України Іван Баканов / Фото "Цензор.нет"

До того, що закон дозволяє звільнення директора НАБУ виключно за результатом негативного висновку незалежних аудиторів. Розуміючи, що такого висновку не буде, депутати Коломойського активно пробують змінити сам закон.

Провести відповідний законопроєкт через профільний комітет Ради їм допоміг його голова – Денис Монастирський. Такий самий служака Авакова, як Дубінський – служака Коломойського.

Неадекватність усього цього цирку вилізла далеко за межі України. Тож МВФ був змушений звернутися до офісу Зеленського з офіційним листом. Його зміст такий: зачепите незалежність НАБУ – грошей не буде.

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Але навіть після цього листа депутати Коломойського і Авакова продовжують добиватися зміни закону заради звільнення Ситника. Активно допомагають їм в цьому люди Тимошенко, ОПЗЖ і, як не дивно, Порошенка. Депутати цих фракції є авторами відповідного законопроєкту.

Станом на зараз бій з Коломойським продовжується. Його результати на собі відчує без перебільшення кожна українська родина. Якщо ми з вами програємо, а олігарх виграє, ми повторимо долю Лівану. Навіть не сумнівайтеся.