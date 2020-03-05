Рада проголосувала за відставку Рябошапки

Верховна Рада на позачерговому засіданні, 5 березня, звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку. За це проголосували 263 депутатів.

Засідання парламенту о 18:30 відкрив спікер Ради Дмитро Разумков. Відтак депутати висловили свою думку щодо діяльності Рябошапки: більшість із виступаючих зазначила, що Рябошапка недостатньо добре виконував свої обов'язки.

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Сам генпрокурор взяв останнє слово, емоційно висловився щодо своєї відставки та покинув залу Верховної Ради. Відтак рішення про висловлення йому недовіри Рябошапка не дочекався.

За відставку проголосували 179 депутатів зі "Слуги народу", 36 з "Опозиційної платформи – За життя", з фракції "За майбутнє" – 15, з "Довіри" – 16 і 17 позафракційних.

"Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" не голосували за відставку Рябошапки.

Що відомо про відставку генпрокурора Рябошапки

2 березня з'явилася інформація, що Рада може розглянути відставку директора НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки .

. 3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.

Вчора, 4 березня, комітет парламенту з правоохоронних органів рекомендував депутатам самим вирішити долю Рябошапки.

Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Сам Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що з усіх керівників правоохоронних органів до Руслана Рябошапки є найбільші претензії. Зокрема, Арахамію не влаштовує діяльність генпрокурора у справі п'ятого президента України Петра Порошенка.

У пояснювальній записці до документа нардепи висувають до Рябошапки низку претензій: