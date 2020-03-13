Збільшення повноважень СБУ: яку реформу пропонує Зеленський

Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт реформи СБУ. Чи потрібна реформа? Безперечно. Завдання і функціонал СБУ надто широкі, а структура перевантажена. Це пов’язано з тим, що коштом Служби будь-який Президент врівноважував інші силові структури (МВС в першу чергу), які були підконтрольні іншим політичним силам.

Яскравий приклад такого нездорового врівноваження СБУ Порошенка і МВС Авакова. Надмірний функціонал, а значить і повноваження дозволяють СБУшникам втручатися в усі сфери життя країни, особливо бізнесу. А за вірну службу їх інтересам президенти закривали очі на зловживання.

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Про ці зловживання ви знаєте з десятків журналістських розслідувань. Дорогущі маєтки та земля, розкішні квартири куплені за бюджетні гроші, а потім приватизовані. Автомобілі, ціна яких на голову не налазить. А ще рейдерство, кришування старих та побудова нових схем. Весь "джентльменський набір" значної частини СБУшників.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність":

Я та мої колеги розповідали про це купу разів: від, наприклад, зачистки ринку пального під компанії Медведчука до обкрадання смертельно хворих українців.



Віктор Медведчук / Фото 112

Зрозумійте мене правильно: далеко не всі офіцери СБУ зганьбили себе описаними діями. В Службі залишилися герої, які щодня ризикують своїм життям заради нашої безпеки. Наприклад, проводячи неймовірні операції на Сході. Я схиляюся перед такими офіцерами.

Проте наші податки йдуть не стільки на їх гідне забезпечення, скільки на утримання, наприклад, сумнозвісного управління "К". Повідомлення про зашквари посадовців, які вже навіть мене дістали.

Для розуміння, приблизно в сім разів більше СБУшників "борються" з корупцією та економічними злочинами, ніж з терористами. І це в країні, яка у стані війни. Логічним є розігнати це корупційне кодло, а вивільнені ресурси віддати офіцерам з антитерору та контррозвідки.

Після обрання Володимира Зеленського склалася унікальна ситуація, коли одна політична сила отримала контроль над усіма силовими структурами. Це нарешті дало шанс на реальні зміни в СБУ.



Володимир Зеленський / Фото president.gov.ua

За пів року до виборів антикорупційні експерти зустрілися з тоді ще кандидатом Володимиром Зеленським. Нашою головною ціллю було публічно зафіксувати зобов’язання кандидатів щодо найнеобхідніших змін. Аналогічну зустріч ми провели з усіма ключовими кандидатами в президенти. Нашою вимогою до тих зустрічей була публічна фіксація кандидатами взятих на себе зобов’язань.

Тоді Зеленський взяв на себе таке зобов’язання, я зацитую: "Служба безпеки України буде позбавлена невластивих функцій у сфері економіки та антикорупції і захищатиме безпеку країни".

Поданий Зеленським законопроєкт прямо суперечить цьому зобов'язанню. Президент так і не запропонував позбавити СБУ невластивих функцій та підрозділів, натомість приховав їх за іншими назвами.

Зеленський залишає в силі Закон "Про основи боротьби з організованою злочинністю", оновлює та посилює функціонал СБУ в цьому напрямку. Таким чином фактично зберігаючи сумнозвісний департамент "К".

Зараз він офіційно називається Головне управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю. На практиці з назви підрозділу просто приберуть слово "корупція", але суть та обов’язки залишаться ті ж самі.



Іван Баканов та Володимир Зеленський / Фото BBC

На додаток, Зеленський пропонує ще більше розширити сферу відповідальності СБУ. Наприклад, розслідувати злочини, які становлять загрозу безпеці держави. Позбавлення слідства як такого мало стати наріжним каменем реформи.

Спецслужба має бути сконцентрована не на наслідках (тобто розслідуванні вже вчинених злочинів), а на запобіганні загроз. Власне зміщення саме цього акценту мало перетворити пост-КГБешне СБУ в сучасну Західну спецслужбу.

Натомість Зеленський пропонує збільшити слідчі повноваження Служби. Зокрема генпрокурору (або його заму) надається право за поданням голови СБУ (або його зама) передати в Службу будь-яке провадження, якщо воно загрожує національній безпеці.

На практиці СБУ забиратиме собі будь-яке кримінальне провадження, адже критерій "нацбезпеки" надзвичайно широкий і суб’єктивний. Загалом національній безпеці шкодить будь-який більш-менш важливий злочин. Наприклад, точно нацбезпеці шкодять великі корупційні злочини. Тож СБУ фактично отримує право забирати провадження Антикорупційного бюро.

Іван Баканов буде щиро радий забрати провадження по, наприклад, Суркісу. Бо вже бувши головою СБУ він особисто їздив вітати останнього з днем народження.



Іван Баканов / Фото Служба безпеки України

Окрім того Зеленський пропонує повернути СБУ монополію на прослушку. Ту монополію, яку він ще восени своїм же законом ліквідував.

А ще президент дарує Службі безпеки України право сховати електронні декларації свого керівництва. При тому, що ще восени своїм же законом їх такого права позбавив.

Крім того, Зеленський посилює повноваження СБУ щодо отримання інформації за запитом. Юридичні та навіть фізичні особи тепер будуть зобов’язані відповідати на запит СБУ протягом 3 днів. Без рішення суду, як ви розумієте. Бізнес завмер в очікуванні "листів щастя".

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Підсумовуючи законопроєкт Зеленського, замість проведення реформи СБУ – бетонує всі її сьогоднішні проблеми. Текст документу прямо суперечить передвиборчим зобов’язанням президента.

Добре, його право. Обманути виборців, безперечно, можна. Але розумних виборців можна обманути лише один раз. І новою політикою такий обман точно не є. Навпаки, це найгірший приклад поведінки старих еліт.