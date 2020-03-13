Увеличение полномочий СБУ: какую реформу предлагает Зеленский

Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект реформы СБУ. Нужна ли реформа СБУ? Бесспорно. Задачи и функционал СБУ слишком широки, а структура перегружена. Это связано с тем, что средствами Службы любой президент уравновешивал другие силовые структуры (МВД в первую очередь), которые были подконтрольны другим политическим силам.

Яркий пример такого нездорового уравновешивания СБУ Порошенко и МВД Авакова. Чрезмерный функционал, а значит и полномочия позволяют СБУшникам вмешиваться во все сферы жизни страны, особенно в бизнес. А за верную службу их интересам президенты закрывали глаза на злоупотребления СБУшников.

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Об этих злоупотреблениях вы знаете из десятков журналистских расследований. Дорогущие особняки и земля, роскошные квартиры купленные за бюджетные деньги, а затем приватизированные. Автомобили, цена которых на голову не лезет. А еще рейдерство, крышевание старых и строительство новых схем. Весь джентльменский набор большого числа СБУшников.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на достоинство":

Я и мои коллеги рассказывали об этом кучу раз от, например, зачистки рынка топлива под компании Медведчука до обкрадывания смертельно больных украинцев.



Виктор Медведчук / Фото 112

Поймите меня правильно: далеко не все офицеры СБУ опозорили себя описанными действиями. В Службе остались герои, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради нашей безопасности. Например, проводя невероятные операции на Востоке. Я преклоняюсь перед такими офицерами.

Однако наши налоги идут не столько на их достойное обеспечение, сколько на содержание, например, печально управления "К". Сообщения о зашкварах должностных лиц уже даже меня достали.

Для понимания, примерно в семь раз больше СБУшников "борется" с коррупцией и экономическими преступлениями, чем с террористами. И это в стране в состоянии войны. Логично разогнать это коррупционное отродье, а высвободившиеся ресурсы отдать офицерам по антитеррору и контрразведке.

После избрания Владимира Зеленского сложилась уникальная ситуация, когда одна политическая сила получила контроль над всеми силовыми структурами. Это наконец дало шанс на реальные изменения в СБУ.



Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

За пол года до выборов антикоррупционные эксперты встретились с тогда еще кандидатом Владимиром Зеленским. Нашей главной целью было публично зафиксировать обязательства кандидатов относительно необходимых изменений. Аналогичную встречу мы провели со всеми ключевыми кандидатами в президенты. Нашим требованием к тем встречам была публичная фиксация кандидатами взятых на себя обязательств.

Тогда Зеленский взял на себя такое обязательство, я процитирую: "Служба безопасности Украины будет лишена несвойственных функций в сфере экономики и антикоррупции и будет защищать безопасность страны".

Представленный Зеленским законопроект прямо противоречит этому обязательству. Президент так и не предложил лишить СБУ несвойственных функций и подразделений, зато скрыл их под другими названиями.

Зеленский оставляет в силе Закон Об основах борьбы с организованной преступностью, обновляет и усиливает функционал СБУ в этом направлении. Таким образом, фактически сохраняя печально известный департамент "К".

Сейчас он официально называется Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. На практике из названия подразделения просто уберут слово "коррупция", но суть и обязанности останутся те же.



Иван Баканов и Владимир Зеленский / Фото BBC

В дополнение, Зеленский предлагает еще больше расширить сферу ответственности СБУ. Например, расследовать преступления, которые представляют угрозу безопасности государства. Лишение следствия как такового должно было стать краеугольным камнем реформы.

Спецслужба должна быть сконцентрирована не в последствиях (то есть расследовании уже совершенных преступлений), а на предотвращении угроз. Собственно, смещение именно этого акцента должно было превратить пост-КГБешное СБУ в современную Западную спецслужбу.

Зато Зеленский предлагает увеличить следственные полномочия Службы. В частности генпрокурору (или его заму) предоставляется право по представлению главы СБУ (или его зама) передать в Службу любое производство, если оно угрожает национальной безопасности.

На практике СБУ будет забирать себе любое уголовное производство, ведь критерий "нацбезопасности" чрезвычайно широк и субъективен. В общем, национальной безопасности вредит любое более-менее важное преступление. Например, точно нацбезопасности вредят большие коррупционные преступления. Поэтому СБУ фактически получает право забирать производства Антикоррупционного бюро.

Иван Баканов будет искренне рад забрать производства по, например, Суркису. Уже будучи главой СБУ он лично ездил поздравлять последнего с днем ​​рождения.



Иван Баканов / Фото Служба безопасности Украины

Кроме того Зеленский предлагает вернуть СБУ монополию на прослушку. Ту монополию, которую он еще осенью своим же законом ликвидировал.

А еще президент дарит Службе безопасности Украины право скрыть электронные декларации своего руководства. При том, что еще осенью своим же законом их такого права лишил.

Кроме того, Зеленский усиливает полномочия СБУ относительно получения информации по запросу. Юридические и физические лица теперь будут обязаны отвечать на запрос СБУ в течение 3 дней. Без решения суда, как вы понимаете. Бизнес замер в ожидании "писем счастья".

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Подытоживая, законопроект Зеленского вместо проведения реформы СБУ – бетонирует все ее сегодняшние проблемы. Текст документа прямо противоречит предвыборным обязательствам президента. Хорошо, его право. Обмануть избирателей, безусловно, нельзя. Но умных избирателей можно обмануть только один раз. И новой политикой такой обман точно не является. Наоборот, это худший пример поведения старых элит.

Обязательно расскажу вам, чем удастся нам заставить Раду хоть как-то скорректировать этот законопроект. Однако, как в том анекдоте, из букв О, Ж, П, А слово "победа" выйдет вряд ли.