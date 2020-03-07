Обман з трибуни Верховної Ради: чому Аваков залишився в уряді

Одним з основних питань до Зеленського було: чи залишиться в уряді Аваков, якого сам президент називав "тимчасовим". Не буду витрачати ваш час, щоб вкотре описати всі провали міністра МВС. Не одноразово описував їх в цьому блозі. Нагадаю, що негативний рейтинг міністра МВС складає 73%. Тож навіть "Слуги народу" Зеленського в Раді не дуже хотілося за нього голосувати.

Порятунок Авакова

Єдиним способом протягнути його вдруге було організувати голосування Уряду пакетом. Тобто за всіх міністрів разом, а не за кожного окремого. Що, погодьтеся, було б логічно, особливо, коли йдеться про Авакова.

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Кілька "Слуг Народу", а також фракції "Європейська солідарність" та "Голос" виступили проти пакетного голосування за уряд. Великою мірою саме через Авакова. Тож в якийсь момент з’явився шанс на голосування міністра окремо.

Знаєте, як три хвилини до того призначений прем'єр врятував Авакова? Він прямо з трибуни Верховної Ради обманув українців. Цитую прем’єра: "Верховна Рада згідно 209 статті голосує за персональний склад Кабінету Міністрів комплексно". На цю відверту неправду депутати опозиції відреагували вибухом обурення.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність":

Рятувати прем’єра схопився Голова ВРУ Дмитро Разумков. Цитую його: "Закон "Про Кабінет Міністрів України", 9 стаття, якщо я не помиляюсь, передбачає голосування списком". Помиляється Разумков, при чому абсолютно свідомо.



Дмитро Разумков / Фото iportal.rada.gov.ua

Зацитую вам частину 8 статті Закону про Кабінет Міністрів України, на яку посилався Разумков: "Рішення щодо призначення членів Кабінету Міністрів України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад".

Загалом в законодавстві є кілька норм, які дають Раді повне право голосувати за окремих міністрів, а не виключно весь склад уряду. Але зацитована вище норма – найочевидніша.

В підсумку двоє з трьох найвищих посадовців країни, а це прем’єр та голова Верховної Ради України, з парламентської трибуни обманювали українців. І я щиро не розумію, на що вони розраховують. Що українці неспроможні прочитати одне речення в законі? Чи що олігархічні телеканали не розкажуть про цю брехню? Диву просто їм обом даюся.

Вже ж були при владі політики, які українців дурнями вважали. Частина вже на смітнику історії, частина в Ростові сидить. Я не буду детально зупинятися на аналізі нового Кабінету Міністрів. Це чудово зроблять мої колеги – журналісти та блогери 24-го каналу. Я ж хочу запропонувати вам покарати депутатів, які проголосували за Арсена Авакова.



Арсен Аваков / Фото МВС України

Ніщо не заважало цим депутатам зупинити очевидний обман і таки добитися окремого голосування по кожному з міністрів. Повірте, в новому Кабміні не лише Авакова соромно бачити.

Але "Слуги народу" хотіли протягнути в Уряд й Авакова, й інші далеко не нові обличчя. Тож вони радо підіграли Разумкову та новому прем’єру. Це має коштувати депутатам, як мінімум, втрати рейтингу. На сайті "Серпом по рейтингу" ви зможете профінансувати покарання ваших мажоритарників, які голосували за цю ганьбу.

Підозра Порошенку

Тепер трішки по підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку, яку підготували в Державному бюро розслідувань. Вірніше не так, про нікчемне сміття, яке накарлякали в ДБР.



Петро Порошенко / Фото prm.ua

Мене важко назвати фанатом Петра Порошенка. Але та "підозра" – це просто ганьба якась, а не процесуальний документ. Звинувачувати у захопленні влади на той час чинного президента? Ви серйозно?

Ще й шляхом призначення двох з 21 члена ВРП? Чи заступника голови зовнішньої розвідки? Обґрунтовувати збитки виплаченою зарплатою? Та директора ДБР Венедіктова в шию треба за таку підозру гнати.



Ірина Венедіктова / Фото ukrinform

Юристу першого курсу зрозуміло, чому Руслан Рябошапка те сміття не підписав. Повторюся, якщо вже і переслідувати президента, то так, щоб навіть у його прихильників питань не було.

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В підсумку до перезавантаження уряду Володимир Зеленський та його депутати діяли більш-менш пристойно. Навіть кілька хороших законів прийняли. Проте саме перезавантаження, як і абсолютно безглузда підозра Порошенку, це прямо дуже-дуже поганий сигнал.