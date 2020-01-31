Як Аваков знищує своїх ворогів: резонансні деталі

Рівненський апеляційний суд у 2019 році визнав керівника НАБУ Артема Ситника винним у скоєнні адміністративного правопорушення. Після цього ручні пси Коломойського, Ахметова та інших фігурантів розслідувань НАБУ злагоджено просували тезу, що Ситник – корупціонер, тому не може керувати НАБУ. Робилося це, в основному, на телеканалах цих олігархів.

Оскільки ми люди з головою, то довіряти різного штибу Дубінським, Луценкам і Шаріям не будемо, а самі розберемося в тому, що трапилося насправді. У цій ситуації важливо розуміти, про яке саме адміністративне правопорушення йдеться.

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Ситника звинуватили в отриманні подарунку у вигляді 25 тисяч гривень (однієї тисячі доларів) за шість днів перебування на базі відпочинку в селі у Рівненській області. Тобто, мова йде про чотири тисячі гривень на добу за кількох людей.

Отже, немає ніяких сотень тисяч доларів, мільйонів гривень, елітного відпочинку чи іншої маячні, яку на голову викидають фантазери Коломойського і Ахметова. В рішенні йдеться виключно про 25 тисяч гривень.



Артем Ситник

Протоколи, за якими суд виніс рішення, склали оперуповноважені зі славнозвісного Департаменту захисту економіки Нацполіції Арсена Авакова. Нагадаю, що НАБУ Ситника майже посадило в тюрму сина Авакова, якого звинуватило в крадіжці 14 мільйонів гривень наших податків на закупівлі рюкзаків для АТО. Ту справу знищив друг Авакова – Назар Холодницький.



Схема розтрати 14 мільйонів гривень у МВС

Нацполіція звинувачує Ситника та його друзів у тому, що нібито їх відпочинок оплатила інша людина, а не вони самі. Поліція Авакова зробила висновок, що це був незадекларований подарунок. Мова йде про 25 тисяч гривень за шість днів "супер-мегаелітного" відпочинку в селі у Рівненській області.



Територія, на якій відпочивав Артем Ситник

Головним "доказом" Нацполіції були свідчення однієї людини, яка, зі слів поліції, цей відпочинок "організувала" – такого собі Миколи Надейка. Останній стверджував, що він оплатив відпочинок за власні кошти.

Ситник та його друзі в суді під присягою і кримінальною відповідальністю за неправдиві свідчення підтвердили, що витрати у 25 тисяч гривень були поділені порівну між ними, і сплачені. Але це не стало аргументом ні для суду, ні для аваківської поліції.

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А зараз про єдиного свідка Нацполіції, на словах якого побудовано увесь протокол. В інтерв'ю Надейко сам зізнався, що є радником керівника компанії "Авангард". Бенефіціаром, тобто, фактичним власником "Авангарду" є Олег Бахматюк. Саме йому НАБУ Ситника вручило підозру у заволодінні одним мільярдом двомастами мільйонами гривень.



Олег Бахматюк

Нагадаю, що НАБУ "доганяє" Бахматюка за те, що він спочатку вкрав гроші вкладників VAB Банку, а потім вкрав стабілізаційний кредит Нацбанку, який мав би врятувати обдурених вкладників. Також НАБУ Ситника окремо розслідувало справу щодо самого "Авангарду". Того самого, радником керівника якого і був єдиний свідок Нацполіції.

Холдинг незаконно отримував відшкодування з бюджету ПДВ. Це призвело до крадіжки 1,1 мільярда гривень наших податків. Бахматюку майже вдалося уникнути покарання від НАБУ за розкрадання через VAB Банк. Генпрокурор Юрій Луценко віддав справу в аваківську Нацполіцію.



Юрій Луценко

У Нацполіції з провадженням щодо VAB Банку відбулася казкова історія. 100 томів кримінальної справи зберігалися у підвалі "лівого" підприємства, і були цілком випадково затоплені. Вже новий генпрокурор Рябошапка повернув справу в НАБУ, і детективи вручили підозру Бахматюку, заступнику голови Національного банку і ще вісьмом посадовцям.

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Тепер до судді, який виніс рішення на основі геніального протоколу Нацполіції Авакова. Суддя Рівненського суду Олексій Рижий був фігурантом кримінального провадження щодо хабаря, яке на момент суду щодо Ситника розслідувало відомство Авакова. Суддя, після винесення потрібного Авакову рішення, підозри за хабар так і не отримав.



Олексій Рижий

Рішення суду щодо Ситника взяли на озброєння депутати Авакова-Коломойського, просуваючи в Раді і підконтрольних ЗМІ тезу про необхідність його звільнення. Щоправда, згідно з законом, за адмінпорушення звільнення керівника НАБУ не передбачено.

За такий адмінпротокол не передбачено усунення з посади навіть найнижчого державного службовця, наприклад, секретарки голови районної державної адміністрації. Ситник дійсно припустився помилки: перебуваючи на такій відповідальній посаді, документально не зафіксував проплати Надейку за проживання.

З іншого боку, з ресурсами Авакова таку історію можна організувати будь-кому: наприклад, посадовець переночував у готелі і не взяв чек. Просто потрібен свідок, який скаже, що оплатив номер він – і адмінсправа готова.

Отже, рішення про адміністративне правопорушення виніс суддя, якого в той час за хабар розслідувала Нацполіція Авакова. Протокол про адмінправопорушення складено Національною поліцією Авакова, згідно із яким детективи Ситника розслідують цілу низку справ, і сина якого (Авакова, – 24 канал) майже посадили в тюрму.

Головним свідком, на словах якого збудована вся історія, є радник керівника кампанії "Авангард". Цю кампанію НАБУ Ситника "доганяло" за крадіжку одного мільярда наших податків, а фактичного власника цієї кампанії НАБУ "догнало" за крадіжку іншого мільярда.

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В питанні тиску на Ситника у міністра внутрішніх справ Авакова є безліч впливових союзників, яких детективи НАБУ або наздоганяють, або, як Бахматюка, вже наздогнали. Першим таким союзником Авакова є олігарх Ігор Коломойський, адже саме в НАБУ зараз закумульовано всі кримінальні провадження, пов'язані з "Приватбанком", а також справа "Укрнафти".



Ігор Коломойський

Не можна сліпо вірити тому, що говорять в інтернеті і телевізорі. Особливо – на олігархічних телеканалах. Загалом, сліпо вірити не можна нікому, зокрема, і мені. Вірити можна лише наведеними і перевіреним фактам, а також висновкам, які ви самі з цих фактів зробили.