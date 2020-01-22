Всесильний силовик Аваков: влада надала ще більших повноважень тимчасовому міністру МВС

Чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уже п'ять місяців перебуває на посаді. "Слуги народу" переконували, ніби його призначено тимчасово, лише на пів року. Однак, сталося інакше, і міністр МВС Аваков, схоже, перестав бути тимчасовим.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив: "Це майже факт, що Арсен Борисович тимчасово залишається під відповідальність персонально президента. Це перехідний період". А ще нам всім обіцяли, що міністр матиме нових заступників, з-поміж яких через три-чотири місяці оберуть нового голову міністерства.

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Закінчується п'ятий місяць перебування страшно тимчасового Авакова на посаді. Всі його заступники – старі, перевірені соратники, які, очевидно, не претендують на посаду міністра.

До того ж, за цей, ніби перехідний період Аваков посилився ще більше – і фінансово, і політично. Щоправда, особистий успіх міністра МВС жодним чином не корелюється з ефективністю роботи його відомства. Мабуть, повноважень чоловікові вже шостий рік не вистачає.

Законопроєкт "Про Розвідку"

Нещодавно йому вдалося, як дітей, обманути депутатів, і в першому читанні провести законопроєкт, який робить його майже всесильним силовиком. Законопроєкт "Про розвідку" дарує "тимчасовому" міністру Авакову, точніше підконтрольній йому Нацгвардії, такі надповноваження:

Під прикриттям розвідувальних завдань побудувати агентурну мережу по всьому світу, і проводити нею будь-які спецоперації;

Розпоряджатися таємним бюджетом на організацію усього того щастя. Наприклад, купувати необхідне обладнання та спецзасоби, зручну нерухомості чи автомобілі;

Мати агентів у посольствах як українських, так і іноземних в Україні, а також урядах інших країн, міжнародних організаціях та їх інституціях.

І це ще не повний перелік повноважень, які отримає підконтрольна Авакову Нацгвардія. Є багато інших, не завжди "чистоплотних", але ефективних розвідувальних інструментів, про які професіонали не дуже люблять згадувати. Непогане розширення повноважень для тимчасового міністра Авакова, якого залишили суто на перехідний період.

Наголошу, що цих норм не було в президентському законопроєкті "Про Розвідку". Їх було додано в дуже дивний спосіб у комітеті ВРУ за день до голосування в Раді. Більшість депутатів взагалі не зрозуміли, що трапилося.

Очевидно, що ця історія спливла, і навколо неї виник скандал. Аваківське угрупування одразу почало вішати депутатам "лапшу на вуха", що Нацгвардії ці надповноваження необхідні винятково для тактичної розвідки на Сході.

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Тобто, щоб Збройні Сили могли залучити нацгвардійців до бойових розвідувальних операцій на Донбасі. Це твердження – відверта маніпуляція. Додані в законопроєкт формулювання дають Аваківській Нацгвардії значно ширші повноваження.

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Яке відношення до бойової розвідки на Сході має агентурна мережа, скажімо, в Британії, чи таємно придбана нерухомість в Італії? До речі, останнє Арсен Аваков любить. В його компанії в Італії вже є двадцяти шести кімнатний маєток на березі моря. Коштує те щастя майже 800 тисяч євро.



Вілла Арсена Авакова в Італії / Наші Гроші

Повернемося до надповноважень, які Аваков вже майже отримав. Я не дискутую про право Нацгвардії проводити тактичну розвідку на Сході. Хоча, наявність в країні фактично двох повноцінних армій (з бронетехнікою та авіацією) дискусії точно потребує.

Я стверджую, що таємних розвідувальних надможливостей підконтрольній Авакову структурі давати точно не можна. Хоча б із тієї причини, що він ладу не може дати з набагато простішими речами.

Спецоперація в столичному дитячому садку

Наприклад, із Націполіцією. Вони інколи просто жалюгідно виглядають. Зокрема, на днях київська поліція похвалилася тим, що увірвалася в приватний "дитячий садочок". Я не жартую, це, справді, була спецоперація, якою особисто керував начальник управління поліції.

За цим фактом розслідують незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Санкція передбачає, між іншим, десять років в'язниці. Уявляєте ідіотизм ситуації?

Батьки, які самі дітей в садок завели, стукають пальцем по голові, а власники наркопритонів, борделів і незаконних казино здригаються від гомеричного сміху.

А тепер "слуги народу" хочуть керівнику цих епічних героїв, Авакову, ще й розвідувальні інструменти подарувати.

Кожного разу, коли Аваков чи його депутати співають про турботу міністра про солдатів, згадуйте 14 мільйонів наших податків, які його син вкрав на закупці спорядження для них. За що й отримав підозру від НАБУ.

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Від в'язниці його тоді врятував керівник САП Назар Холодницький. На роботу з останнім Авакову вистачило впливу і без розвідувальних повноважень. Страшно подумати, у що може перерости сімейний бізнес Авакових, якщо вони їх матимуть.