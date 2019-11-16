Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії

Коломойський і його люди за бабки готові здати нас Росії. При чому, конкретно, щоб повернути собі Приватбанк або вичавити з України ще більше грошей за нього. В принципі, нічого нового в цьому не має, адже саботаж реформ відбувається і депутатами цього олігарха. Проте цього разу, про бажання здати нас Росії, відверто, якось навіть нахабно, Коломойський заявив особисто.

Цинічні заяви Коломойського

При цьому зробив Коломойський таку заяву в інтерв’ю одному з найбільших світових медіа – The New York Times. Він сказав, що настав час відвернутися від Заходу та відбудувати зв'язки з Росією.

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Я зацитую олігарха.

Ми готові взяти у росіян 100 мільярдів доларів. Я думаю, що вони з радістю нам їх дадуть,

– сказав Коломойський.

"Ми"? Це він з якого біса від імені України говорить? А як же тисячі загиблих українців, запитаєте ви? Для Коломойського це не проблема зовсім.

Дайте 5 – 10 років, і кров буде забута. Люди хочуть миру, хорошого життя, вони не хочуть воювати,

– заявив олігарх.

Не знаю, як всі, а от Коломойський і його люди точно хочуть хорошого життя і воювати готові тільки за свої "бабки". І тут стає очевидним непереборний конфлітк між виживанням України та інтересами олігарха Коломойського.



Ігор Коломойський

Заради повернення Приватбанку або отримання за нього компенсацій, Коломойський спокійно готовий посварити Україну з нашими найближчими союзниками у війні з Росією.

Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваше НАТО бруднитиме штани і купуватиме памперси,

– ще одна фраза олігарха з інтерв’ю The New York Times.

Майже Жириновського цитата, правда. А ще Жириновський, ой пробачте, Коломойський заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО і Євросоюзі.

"Ви всі не візьмете нас. Марно витрачати час на порожні розмови, тоді як Росія хотіла б привести нас до нового Варшавського договору", – ось таким було звернення олігарха до наших Західних Союзників.

Коломойський з'їхав з глузду? О, ні!

Ви думаєте, що Коломойський, з’їхав з глузду? Та ні, якраз з головою у чоловіка все добре. З совістю не дуже, а мізкі там на місці.

Давайте поміркуємо разом, навіщо тоді він все це наговорив. Ще й спеціально зробив це в The New York Times, що Західний Світ точно його почув. Все дуже просто. Олігарх заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити МВФ. Це єдине, що його в цій історії хвилює.

Його ціль, щоб Україна відмовилися від МВФ і взяла гроші в Росії. І начхати на вбитих, втраченні території, біжанців, мільйони зламаних життів. "Бабки". Ось що цікавить Коломойського. Конкретно "бабки" з націоналізованого Приватбанку. До чого тут МВФ запитайте ви? До того, що Коломойський чітко розумію, що саме МВФ – ключова перепона між ним і таким жаданими для нього баблом.

Коломойський, МВФ і злиття України

В МВФ чітко попередили, що у разі повернення Приватбанку Коломойському або виплати йому будь-яких компенсацій, Україна не отримає жодного цента. І їх можна зрозуміти. Навіщо їм позичати гроші країні, яка потім дарує їх олігархам? Чи дасть гроші Росія, якщо Україна їх попросить? Звичайно, дасть. Так само, як давала Януковичу.

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Дасть на дуже хороших фінансових умова – майже без відсотків. Щоправда, в обмін на російські мільярди ми будемо змушені віддати незалежність України. Чи є наша незалежність для Коломойського цінністю? Звичайно, не є. Доведено життям в Женеві і роками викачування ресурсу з України. Наголошу – не створення продукту, а саме викачування ресурсу найрізноманітнішими схемами.

Ну, з бажанням Коломойського позбутися МВФ, як головної перепони до "бабок" Привату, все ніби зрозуміло. Але навіщо він пропонує продатися Росії? Очевидно ж, що це налаштує українців проти нього. Справа в тому, що гроші Україні потрібні. Без зовнішніх запозичень ми як країна найближчі роки точно не протягнемо. І грошей нам потрібно так багато, що взяти їх можна або у МВФ, або в Росії.

В інтересах України позичати гроші в МВФ, бо вони дають їх під 3% річних і вимагають провести необхідні реформи. Реформи вони вимагають провести в першу чергу для того, щоб країна мала з чого повернути і позику, і відсотки за неї. Чи були би відсотки за російські кредити нижчими? Звичайно, були би. Просто ми би заплатили за цей кредит не грошими, а незалежністю.

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Звичайно, якийсь час можна продовжувати перебиватися позиками в приватних інвесторів, але вони давали Україні гроші в середньому під 7,5%. Різниця з відсотками МВФ і приватних інвесторів лише на одному мільярді доларів становить 800 мільйонів гривень. Для розуміння, це більше ніж Україна за рік витрачає на закупівлі всіх ліків проти раку. А країні потрібен далеко не один мільярд доларів.

Тобто, за великим рахунком, гроші Україна може позичити або в МВФ, або Росії. І Коломойський це добре розуміє. Оскільки МВФ заважає йому з Приватом, афільовані з ним депутати (Дубінський, Бужанський і так далі), робитимуть все, щоб зірвати програму з МВФ. А значить невідворотньо кинути нас в лапи Росії. Логіка дій групи Коломойського в Раді дуже проста: чим гірше – тим краще. В ідеалі, щоб Західний Світ взагалі відмовився від підтримки України.



Бужанський і Дубінський

Коломойського і його людями, начхати, що це коштуватиме нам незалежності. Для них головне "бабки". В журналістському рослідуванні про 24 квартири і 17 автомобілів родини Дубінського він виправдовув реєстрацію дорогущого "Мазератті" на стареньку маму тим, що його мама "любіт скорость". Так от, у випадку з Коломойскім і Приватом, схоже, що його "папік любіт бабкі".