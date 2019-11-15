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      Сам себе институт, или Коломойский решает свои задачи, несмотря на украинское будущее

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Фото з відкритих джерел

      В 2019-м олигарх Игорь Коломойский звучит совершенно иначе, чем в 2014-м. Пять лет назад он называл Путина "шизофреником маленького роста". Сегодня – хочет брать у него кредиты и дружить против запада.

      Впрочем, ничего удивительного. Игорь Коломойский – сам себе институт. В каждый конкретный момент времени он говорит лишь то, что выгодно ему самому. Было бы странно, если бы он поступал иначе. В конце концов, он решает свои задачи и если украинское будущее в них не вписывается – тем хуже для украинского будущего.

      К теме: Арахамия осудил идею Коломойского просить у России 100 миллиардов долларов

      C государственными институтами, по идее, все должно быть иначе. Но кризис институтов – это общая проблема всего мира, включая цивилизованный. И Украину вряд ли кто-то рискнет назвать исключением.

      В конце концов, новой Украине всего пять лет. А той прежней, которая "подбрюшье" и "буфер" – десятки и сотни. Ветеранов несколько сотен тысяч, а безразличных – миллионы. Европа требует болезненных реформ, а Россия требует лишь не сопротивляться. Всегда есть люди, для кого флаги – это набор нитей, и гимн – набор нот. Проигрыш можно назвать миром, разоружение объяснить экономией, а трусость – благоразумием.

      Тем более, что Россия не ставит под вопрос принадлежность Донбасса. Она всего лишь пытается его Украине вернуть. И вернет уже завтра – как только Киев даст на это добро. А затем Донбасс сам сделает с Украиной все то, что необходимо Москве.

      Терминология позволяет дипломатии творить чудеса. Можно переименовать войну в обострение. Назвать патриотов – радикалами. Оборону – агрессией. Можно попытаться обнулить новую Украину во имя возвращения к прежней. Той самой, что существовала до 2014-го.

      Но есть одно но. Крым. Судьба региона оказалась тем шрамом, который не позволяет сделать вид, будто ничего не было. Историю не получится отмотать обратно к 2013-му – потому что к этому не готова сама Россия. Которая пять лет назад официально изменила свои границы, включив в их состав украинский полуостров.

      Крым оказался вписан в конституции сразу двух стран. И вычеркнуть его оттуда не готовы ни в Москве, ни в Киеве. А это рождает то самое однозначное противоречие, которое можно лишь попытаться не замечать. Но которое не получится обнулить. Украинские и российские политики обречены давать разные ответы о принадлежности региона. И если в современной истории и появляются рубцы – то Крым как раз про это.

      Впрочем, никогда не говори никогда. Последние пять лет стали для обеих стран еще и экзаменом на последовательность. Пока что в общем зачете лидирует Россия – которая готова ждать и додавливать тех, кто даст слабину. А Киев только недавно узнал о существовании институциональной памяти. Той самой, которая сохраняет незыблемыми государственные подходы при смене первых лиц.

      Игорь Коломойского четко знает, что ему выгодно. Кремль тоже. А вот Украина свой экзамен только готовится сдавать. И конституция страны могла бы стать шпаргалкой – если в нее, конечно, решат заглянуть.

      Источник: Крым.Реалии

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Володимир Путін Ігор Коломойський Статті МВФ
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