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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Арахамия осудил идею Коломойского просить у России 100 миллиардов долларов

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      Арахамия прокомментировал заявление Коломойского, который предлагает взять деньги у РФ
      Арахамия прокомментировал заявление Коломойского, который предлагает взять деньги у РФ / Фото из Facebook

      Главе фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии не понравилось заявление олигарха Игоря Коломойского, который предложил заменить кредиты МВФ на финансирование из России.

      Арахамия в кулуарах парламента отметил, что выступает против любого финансирования из России, передает "РБК-Украина".

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      Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги,
      – заявил Арахамия.

      Накануне бизнесмен Коломойский заявил, что деньги помогут Украине и России решить проблемы и восстановить отношения. Поэтому, Киев якобы должен отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом и взять 100 миллиардов долларов у россиян.

      К слову, Коломойский раньше делал немало неоднозначных заявлений об отношениях Украины и России. Так, он называл войну на Донбассе гражданским конфликтом и утверждал, что он "никем не инспирированный, никакой Россией". При этом олигарх признавал, что там есть российская техника.

      Что известно о взаимоотношениях Коломойского с властью:

      • Президенту Украины Владимиру Зеленскому постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского еще во время предвыборной кампании. Глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1+1".
      • Коломойский признался, что помогал президенту советами – и продолжает это делать. В то же время окружение Зеленского утверждает, что олигарх не имеет на него никакого влияния.
      • В сентябре Коломойский встречался с Зеленским и руководством государства в Офисе Президента. Они обсуждали ведение бизнеса в Украине, энергетическую сферу и так далее.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Деньги Украина – Россия Слуга народа Игорь Коломойский МВФ Давид Арахамия
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