Арахамия осудил идею Коломойского просить у России 100 миллиардов долларов
Главе фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии не понравилось заявление олигарха Игоря Коломойского, который предложил заменить кредиты МВФ на финансирование из России.
Арахамия в кулуарах парламента отметил, что выступает против любого финансирования из России, передает "РБК-Украина".
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Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги,
– заявил Арахамия.
Накануне бизнесмен Коломойский заявил, что деньги помогут Украине и России решить проблемы и восстановить отношения. Поэтому, Киев якобы должен отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом и взять 100 миллиардов долларов у россиян.
К слову, Коломойский раньше делал немало неоднозначных заявлений об отношениях Украины и России. Так, он называл войну на Донбассе гражданским конфликтом и утверждал, что он "никем не инспирированный, никакой Россией". При этом олигарх признавал, что там есть российская техника.
Что известно о взаимоотношениях Коломойского с властью:
- Президенту Украины Владимиру Зеленскому постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского еще во время предвыборной кампании. Глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1+1".
- Коломойский признался, что помогал президенту советами – и продолжает это делать. В то же время окружение Зеленского утверждает, что олигарх не имеет на него никакого влияния.
- В сентябре Коломойский встречался с Зеленским и руководством государства в Офисе Президента. Они обсуждали ведение бизнеса в Украине, энергетическую сферу и так далее.