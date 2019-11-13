Арахамия осудил идею Коломойского просить у России 100 миллиардов долларов

Главе фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии не понравилось заявление олигарха Игоря Коломойского, который предложил заменить кредиты МВФ на финансирование из России.

Арахамия в кулуарах парламента отметил, что выступает против любого финансирования из России, передает "РБК-Украина".

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Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги,

– заявил Арахамия.

Накануне бизнесмен Коломойский заявил, что деньги помогут Украине и России решить проблемы и восстановить отношения. Поэтому, Киев якобы должен отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом и взять 100 миллиардов долларов у россиян.

К слову, Коломойский раньше делал немало неоднозначных заявлений об отношениях Украины и России. Так, он называл войну на Донбассе гражданским конфликтом и утверждал, что он "никем не инспирированный, никакой Россией". При этом олигарх признавал, что там есть российская техника.

Что известно о взаимоотношениях Коломойского с властью: