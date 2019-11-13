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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Арахамія засудив ідею Коломойського просити у Росії 100 мільярдів доларів

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      Арахамія прокоментував заяву Коломойського, який пропонує взяти гроші у РФ
      Арахамія прокоментував заяву Коломойського, який пропонує взяти гроші у РФ / Фото з Facebook

      Голові фракції "Слуги народу" Давиду Арахамії не сподобалась заява олігарха Ігоря Коломойського, який запропонував замінити кредити МВФ на фінансування з Росії.

      Арахамія в кулуарах парламенту зауважив, що виступає проти будь-якого фінансування з Росії, передає "РБК-Україна".

      Читайте також: Дайте 5-10 років, і кров буде забута, – Коломойський про війну з Росією

      Я дуже негативно ставлюся до будь-яких спроб говорити, що нам щось треба від Росії. Я не підтримую такі гасла,
      – заявив Арахамія.

      Напередодні бізнесмен Коломойський заявив, що гроші допоможуть Україні та Росії вирішити проблеми і відновити стосунки. Тому, Київ нібито має відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом і взяти 100 мільярдів доларів у росіян.

      До слова, Коломойський раніше робив чимало неоднозначних заяв про стосунки України та Росії. Так, він називав війну на Донбасі громадянським конфліктом і стверджував, що він "ніким не інспірований, ніякої Росією". При цьому олігарх визнавав, що там є російська техніка.

      Що відомо про взаємини Коломойського з владою:

      • Президенту України Володимиру Зеленському постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського ще під час передвиборчої кампанії. Глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1".
      • Коломойський зізнався, що допомагав президенту порадами – і продовжує це робити. Водночас оточення Зеленського стверджує, що олігарх не має на нього жодного впливу.
      • У вересні Коломойський зустрічався з Зеленським та керівництвом держави в Офісі Президента. Вони обговорювали ведення бізнесу в Україні, енергетичну сферу тощо.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Слуга народу Гроші Давид Арахамія МВФ Ігор Коломойський
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