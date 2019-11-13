Арахамія засудив ідею Коломойського просити у Росії 100 мільярдів доларів
Голові фракції "Слуги народу" Давиду Арахамії не сподобалась заява олігарха Ігоря Коломойського, який запропонував замінити кредити МВФ на фінансування з Росії.
Арахамія в кулуарах парламенту зауважив, що виступає проти будь-якого фінансування з Росії, передає "РБК-Україна".
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Я дуже негативно ставлюся до будь-яких спроб говорити, що нам щось треба від Росії. Я не підтримую такі гасла,
– заявив Арахамія.
Напередодні бізнесмен Коломойський заявив, що гроші допоможуть Україні та Росії вирішити проблеми і відновити стосунки. Тому, Київ нібито має відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом і взяти 100 мільярдів доларів у росіян.
До слова, Коломойський раніше робив чимало неоднозначних заяв про стосунки України та Росії. Так, він називав війну на Донбасі громадянським конфліктом і стверджував, що він "ніким не інспірований, ніякої Росією". При цьому олігарх визнавав, що там є російська техніка.
Що відомо про взаємини Коломойського з владою:
- Президенту України Володимиру Зеленському постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського ще під час передвиборчої кампанії. Глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1".
- Коломойський зізнався, що допомагав президенту порадами – і продовжує це робити. Водночас оточення Зеленського стверджує, що олігарх не має на нього жодного впливу.
- У вересні Коломойський зустрічався з Зеленським та керівництвом держави в Офісі Президента. Вони обговорювали ведення бізнесу в Україні, енергетичну сферу тощо.