Коломойський не має права говорити від імені України, – речниця Зеленського
Олігарх Ігор Коломойський не представляє українську владу чи команду президента Володимира Зеленського, тому не може робити заяви від імені держави.
Прессекретарка глави держави Юлія Мендель у своєму фейсбуці наголосила, що одіозного бізнесмена також не залучають до обговорення державних справ.
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Ігор Коломойський не є представником влади та команди Володимир Зеленський, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу Президента. Також з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ,
– наголосила Мендель.
Речниця Зеленського не уточнала, з чим пов'язана така заява. Проте, ймовірно вона стала реакцєю на обурення українців останнім скандальним інтерв'ю Коломойського.
Які скандальні заяви зробив Коломойський?
Бінесмен Ігор Коломойський напередодні дав інтерв’ю New York Times. У розмові з американським виданням він відзначився такими скандальними заявами:
- Гроші допоможуть Україні та Росії вирішити проблеми і відновити стосунки. Тому, Київ нібито має відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом і попросити 100 мільярдів доларів у росіян.
- Підтримує припинення війни на Донбасі, але відносини між Україною та Росією можна відновити.
- США використовують Україну в своїх геополітичних цілях, підштовхують до війни і навіть дають на це гроші.
- НАТО боїться російської армії, а ще – ніколи не прийме до своїх лав Україну.
- Олігарх планує повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію за націоналізацію банку.
- П’ятий президент Петро Порошенко та інші відповідальні за націоналізацію "Приватбанку" мають бути покарані. Для них треба повернути смертну кару.
Чому Зеленського пов'язують з Коломойським?Володимиру Зеленському ще під час передвибрчої кампанії постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1". У команді президента запевняли, що бізнесмен не має важелів впливу на Зеленського. Проте сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.
Неоднозначним стало і призначення Андрія Богдана головою Офісу Президента. Богдан раніше був адвокатом Коломойського, а у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Після призначення в ОПУ, Богдан заявив про припинення адвокатської діяльності.
До речі, саме після перемоги Зеленського на президентських виборах Коломойський повернувся в Україну. До того він проживав у Швейцарії та Ізраїлі.