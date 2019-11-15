16:31
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Коломойський не має права говорити від імені України, – речниця Зеленського

      738 Читать новость на русском
      У Зеленського заявили, що Коломойський не має права говорити від імені влади / uaportal.com

      Олігарх Ігор Коломойський не представляє українську владу чи команду президента Володимира Зеленського, тому не може робити заяви від імені держави.

      Прессекретарка глави держави Юлія Мендель у своєму фейсбуці наголосила, що одіозного бізнесмена також не залучають до обговорення державних справ.

      Цікаво: Конфлікт Коломойського і Зеленського через Рябошапку

      Ігор Коломойський не є представником влади та команди Володимир Зеленський, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу Президента. Також з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ,
      – наголосила Мендель.

      Речниця Зеленського не уточнала, з чим пов'язана така заява. Проте, ймовірно вона стала реакцєю на обурення українців останнім скандальним інтерв'ю Коломойського.

       

      Які скандальні заяви зробив Коломойський? 

      Бінесмен Ігор Коломойський напередодні дав інтерв’ю New York Times. У розмові з американським виданням він відзначився такими скандальними заявами:

      • Гроші допоможуть Україні та Росії вирішити проблеми і відновити стосунки. Тому, Київ нібито має відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом і попросити 100 мільярдів доларів у росіян.
      • Підтримує припинення війни на Донбасі, але відносини між Україною та Росією можна відновити.
      • США використовують Україну в своїх геополітичних цілях, підштовхують до війни і навіть дають на це гроші.
      • НАТО боїться російської армії, а ще – ніколи не прийме до своїх лав Україну.
      • Олігарх планує повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію за націоналізацію банку.
      • П’ятий президент Петро Порошенко та інші відповідальні за націоналізацію "Приватбанку" мають бути покарані. Для них треба повернути смертну кару.

      Чому Зеленського пов'язують з Коломойським?Володимиру Зеленському ще під час передвибрчої кампанії постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1". У команді президента запевняли, що бізнесмен не має важелів впливу на Зеленського. Проте сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.

      Неоднозначним стало і призначення Андрія Богдана головою Офісу Президента. Богдан раніше був адвокатом Коломойського, а у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Після призначення в ОПУ, Богдан заявив про припинення адвокатської діяльності.

      До речі, саме після перемоги Зеленського на президентських виборах Коломойський повернувся в Україну. До того він проживав у Швейцарії та Ізраїлі.

      Чому депресія настільки небезпечна і як її подолати
      сьогодні
      13437
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента Президент України Юлія Мендель Ігор Коломойський Скандал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу"
      сьогодні , 14:31 Хто такий Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу"
      1888
      Конфлікт Коломойського і Зеленського через Рябошапку
      сьогодні , 13:56 Конфлікт Коломойського і Зеленського через Рябошапку
      Сергій Лещенко 1460
      Сам себе институт, или Коломойский решает свои задачи, несмотря на украинское будущее
      сьогодні , 12:00 Сам себе институт, или Коломойский решает свои задачи, несмотря на украинское будущее
      Павло Казарін 615
      Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
      сьогодні , 10:58 Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
      Вероніка Климська 13166
      Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      сьогодні , 09:59 Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      Євгенія Мазур 1982
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук