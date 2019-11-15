Коломойський не має права говорити від імені України, – речниця Зеленського

Олігарх Ігор Коломойський не представляє українську владу чи команду президента Володимира Зеленського, тому не може робити заяви від імені держави.

Прессекретарка глави держави Юлія Мендель у своєму фейсбуці наголосила, що одіозного бізнесмена також не залучають до обговорення державних справ.

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Ігор Коломойський не є представником влади та команди Володимир Зеленський, він не має повноважень говорити щось від імені України або Офісу Президента. Також з ним не обговорюються позиції щодо вирішення державних справ,

– наголосила Мендель.

Речниця Зеленського не уточнала, з чим пов'язана така заява. Проте, ймовірно вона стала реакцєю на обурення українців останнім скандальним інтерв'ю Коломойського.

Які скандальні заяви зробив Коломойський?

Бінесмен Ігор Коломойський напередодні дав інтерв’ю New York Times. У розмові з американським виданням він відзначився такими скандальними заявами:

Гроші допоможуть Україні та Росії вирішити проблеми і відновити стосунки. Тому, Київ нібито має відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом і попросити 100 мільярдів доларів у росіян.

Підтримує припинення війни на Донбасі, але відносини між Україною та Росією можна відновити.

США використовують Україну в своїх геополітичних цілях, підштовхують до війни і навіть дають на це гроші.

НАТО боїться російської армії, а ще – ніколи не прийме до своїх лав Україну.

Олігарх планує повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію за націоналізацію банку.

П’ятий президент Петро Порошенко та інші відповідальні за націоналізацію "Приватбанку" мають бути покарані. Для них треба повернути смертну кару.

Чому Зеленського пов'язують з Коломойським?Володимиру Зеленському ще під час передвибрчої кампанії постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1". У команді президента запевняли, що бізнесмен не має важелів впливу на Зеленського. Проте сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.



Неоднозначним стало і призначення Андрія Богдана головою Офісу Президента. Богдан раніше був адвокатом Коломойського, а у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Після призначення в ОПУ, Богдан заявив про припинення адвокатської діяльності.



До речі, саме після перемоги Зеленського на президентських виборах Коломойський повернувся в Україну. До того він проживав у Швейцарії та Ізраїлі.