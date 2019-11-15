Коломойский не имеет права говорить от имени Украины, – пресс-секретарь Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский не представляет украинскую власть или команду президента Владимира Зеленского, поэтому не может делать заявления от имени государства.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в своем фейсбуке отметила, что одиозного бизнесмена также не привлекают к обсуждению государственных дел.

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Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить от имени Украины или Офиса Президента. Также с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел,

– отметила Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского не уточнила, с чем связано такое заявление. Однако, вероятно она стала реакцией на возмущение украинцев последним скандальным интервью Коломойского.

Какие скандальные заявления сделал Коломойский?

Бинесмен Игорь Коломойский накануне дал интервью New York Times. В разговоре с американским изданием он отличился такими скандальными заявлениями:

Деньги помогут Украине и России решить проблемы и восстановить отношения. Поэтому, Киев якобы должен отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом и попросить 100 миллиардов долларов у россиян.

Поддерживает прекращение войны на Донбассе, но отношения между Украиной и Россией можно восстановить.

США используют Украину в своих геополитических целях, подталкивают к войне и даже дают на это деньги.

НАТО боится российской армии, а еще – никогда не примет в свои ряды Украину.

Олигарх планирует вернуть себе право собственности на "Приватбанк" или получить компенсацию за национализацию банка.

Пятый президент Петр Порошенко и другие ответственные за национализацию "Приватбанка" должны быть наказаны. Для них надо вернуть смертную казнь.

Почему Зеленского связывают с Коломойским?

Владимиру Зеленскому еще во время предвыборной кампании постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1 + 1". В команде президента уверяли, что бизнесмен не имеет рычагов влияния на Зеленского. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.



Неоднозначным стало и назначение Андрея Богдана главой Офиса Президента. Богдан ранее был адвокатом Коломойского, а в 2014 году имел статус его советника как главы Днепропетровщины. После назначения в ОПУ, Богдан заявил о прекращении адвокатской деятельности.



Кстати, именно после победы Зеленского на президентских выборах Коломойский вернулся в Украину. До того он проживал в Швейцарии и Израиле.