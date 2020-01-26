Надважливі суди України очолили одіозні судді: що про них відомо

Найзашквареніші судді України стали керівниками столичних судів. Про знахабнілий від безкарності мафіозний клан, який в Україні чомусь помилково називають судовою владою, – читайте далі.

Одіозні судді

► Євген Мартинов

Головою Шевченківського суду міста Києва колектив обрав Євгена Мартинова. У 2017 році цей, пробачте на слові, суддя відпустив під домашній арешт обвинувачених у замаху на вбивство майданівців.

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У 2019 році Євген Мартинов ще й відпустив ексголову СБУ Києва Щеголєва, який працював у часи президентства Януковича та керував розгоном активістів Євромайдану.

Євген Мартинов

► Павло Вовк

Головою сумнозвісного Окружного адмінсуду Києва знову обрали Павла Вовка, який перебуває під слідством за підозрою в скоєнні цілого набору злочинів. 39 із 42 присутніх суддів віддали свій голос за нього.

Що відомо про справу Павла Вовка?26 липня 2019 року НАБУ спільно з Генеральною прокуратурою провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова та деякі його колеги з адмінсуду організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.



Павло Вовк

НАБУ зафіксувало, як Вовк вертів судовою системою, як циган сонцем, аби лише уникнути переатестації. Наведу кілька його цитат: "Чем больше истцов, тем меньше шансов ВККС, бл*ть, нас достать", "...есть надежда там раскачать ситуацию для того, чтобы их на*уй оттуда выбить и привести своих в состав".

Це він говорить про тих, хто має його переатестовувати.

Класні новообрані голови судів, правда? Проблема не лише в тому, що керівниками надважливих судів стали чи не найзашквареніші судді країни. Їх обрали служителі Момони, пробачте, Феміди, які в тих судах працюють. Тобто вони там усі судді такі!

Ви думаєте це всі пекельні рішення судівської мафії на той день? Ні, ви їх не дооцінюєте. Давайте далі.

► Сергій Вовк

Одіозного суддю Печерського суду Сергія Вовка виправдали. Це інший Вовк, але порода та сама. Цей, пробачте на слові, суддя, незаконно віджав в жительки Києва квартири і автомобіль. Але це така дрібничка у порівнянні з іншими його досягненнями.



Сергій Вовк

Наприклад, він же дозволив Андрію Портнову, ексзаступнику голови адміністрації Януковича, стягнути з держави сім мільйонів гривень за шкоду репутації. А ще Вовк скасував арешт на 415 об'єктів нерухомості, що належать компанії, яка пов'язана з олігархом Коломойським. Прекрасний суддя. Дуже пасує до тих, кого вже обрали головами столичних суддів. Думаю, що вже за кілька років конкретно цей Вовк наздожене на кар’єрній драбині своїх колег і теж очолить якийсь важливий суд. А ми рухаємося далі по пекельних рішеннях судової мафії.

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Борг Коломойського

Страшно реформований попередньою владою Верховний Суд дозволив Коломойському не погашати частину свого боргу перед Національним Банком. Тобто Верховний Суд дозволив олігарху не віддавати нам з вами наші ж гроші. Нагадую, що наразі борг групи Коломойського перед НБУ складає більше семи з половиною мільярдів гривень.



Ігор Коломойський

В мене є ще пару таких рішень, але, я думаю, що вам і так все зрозуміло. Я нагадаю, хто персонально відповідає за збереження суддівської мафії, малесеньку частину рішень якої ми проговорили. 16 членів Вищої ради правосуддя на чолі з таким собі Андрієм Овсієнком. Саме вони персонально відповідають за кожне уродське рішення корумпованих суддів.

Вища рада правосуддя – це єдиний орган, який має право звільняти суддів. Саме ці 16 осіб останні роки кришують одіозних суддів, даючи чіткий сигнал всій вертикалі. Приймаєте які завгодно рішення – ми вас прикриємо. Як ви розумієте – "совершенно безвозмездно".

От, наприклад, з рішеннями на користь Коломойського. Вища рада правосуддя відмовилася навіть розглядати скарги Нацбанку стосовно суддів Окружного адмінсуду Києва, які визнали приватизацію “Приватбанку” незаконною. Класний сигнал суддям, правда? Допомагайте олігарху й далі красти гроші українців, а ми вас будемо захищати. Нагадаю, у грудні 2016 "Приватбанк" перейшов у державну власність.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. 18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Це трапилось після того, як у банківській системі країни сталася криза. Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації банку вони втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.

Фактично, нашими податками довелося рятувати наші ж депозити, вкрадені Коломойським і компанією. На докапіталізацію банку пішло понад 155 мільярдів гривень.

Вища рада правосуддя покриває недоброчесних суддів

Тепер продажні судді допомагають олігарху не повертати борги ні перед Україною, ні перед її громадянами. А триклята Вища рада правосуддя під проводом Андрія Овсієнка, Павла Гречківського і Олексія Маловацького цих продажних суддів захищає.



Андрій Овсієнко, Павло Гречківський і Олексій Маловацький

В наступних блогах я більше розповім вам про зашквари перелічених членів Вищої ради правосуддя. Вам особливо цікаво буде дізнатися про їх статки, нажиті, як ви розумієте, "чесним" трудом. Судова система буде або докорінно реформованою, або під корінь знищеною. Ми будемо робити для цього все можливе.