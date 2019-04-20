Націоналізація "Приватбанку": хто від цього виграв та що отримали українці

Окружний адміністративний суд Києва приголомшив країну черговим сенсаційним рішенням – "Приватбанк" націоналізували незаконно. Ми вже неодноразово обговорювали несподівані рішення цього судового органу, але останнє стало справжньою бомбою в інформаційному просторі. І дуже сподіваємось, воно не стане бомбою для вітчизняної фінансової системи.

Як ми бачимо, колишному співвласнику "Приватбанку" Ігорю Коломойському таки вдалося переконати Феміду у тому, що його актив передали державі незаконно.

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Нагадаємо, що він судився з Національним банком, Міністерством фінансів, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Національною комісією з цінних паперів. Але які аргументи переконали суддів? Цього українці, швидше за все, не дізнаються, адже повного тексту судового рішення не викладатимуть у публічний простір, бо там міститься банківська таємниця.

Але результат суду відомий: Феміда не побачила достатніх доказів того, що банк справді був у такому плачевному стані, що його мали віднести до категорії неплатоспроможних, хоча замість цього націоналізували. У суді також додали, що сама процедура націоналізації відбулася із порушеннями.

Тож, судді Окружного адмінсуду столиці ухвалили: "Приватбанк" повернути власникам.



Колишній власник "Приватбанку" Ігор Коломойський

Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"

Вкладники та клієнти банку не відчули перехід одного з найбільших банків країни із приватних рук до державних. Відомо, що держава взяла "Приват" під своє крило, аби врятувати фінансову ситуацію в країні. Річ у тім, що банк, який мав безпрецедентний рівень довіри населення, в якому були сконцентровані 40% депозитів усієї банківської системи країни, виявився таким, що не мав достатній капітал, не виконував нормативи та був незабезпечений кредитним портфелем.

Самі ж кредити часто-густо видавалися під віртуальні застави. А таке можливе лише тоді, коли з банку свідомо виводять кошти, прикриваючись формальними папірцями. І згодом це підтвердив аудит компанії Kroll.

Національний банк України тоді зіграв на випередження. У нацбанку припустили, що "Приватбанк" міг луснути в будь-який момент. І замість того, аби у неплатоспроможний банк вводити тимчасову адміністрацію, почати обліковувати та продавати його активи і розраховуватися із вкладниками, з Фонду гарантування зокрема, Мінфін викупив 100% акцій банку за умовну одну гривню. Після цього держава вклала у банк ще майже 150 мільярдів, аби втримати його на плаву.



Мінфін викупив 100% акцій банку за умовну одну гривню

Наразі ж банк продовжує свою роботу, а клієнти навіть не помітили як перетнули межу. На валютному курсі ця історія теж, на щастя, не відбилася.

Що чекати українцям

Я хочу трохи відволіктись від "Приватбанку" та провести аналогію з банком "Хрещатик". Історії цих двох установ дійсно дуже схожі. Відрізняються вони хіба масштабами власне банків та фіналом. Адже в "Хрещатику" відбулася дуже схожа історія – із нього впродовж 2015 року через незабезпечені кредити виводились гроші на повязані із бенефіціарами фірми, а коли стало відомо, що це помітив Нацбанк і через пару днів туди зайде тимчасова адміністрація впродовж вихідних вдень і вночі виводили рештки грошей.

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Банк врешті визнали банкрутом, виплатили із фонду гарантування вкладникам майже три мільярди гривень компенсацій. Але власники дочекались цього моменту, і пішли у той самий Окружний адмінсуд. Зрештою вони домоглися, аби суд визнав ліквідацію "Хрещатику" незаконною.

Повертати державі виплачені людям кошти ніхто не збирається. І це при тому, що тривають кримінальні провадження, що аудит показав махінації та свідоме виведення активів банку. Якщо Фонду не вдасться відвоювати свою позицію, держава знову опиниться в програші і у збитках.

До слова, якщо говорити про "Приватбанк", який від банкрутства врятувала саме держава, то його аудитом займалася доволі серйозна міжнародна компанія Kroll. Форензік-аудит, проведений нею, довів крадіжку 5,5 мільярда доларів.

Аудит по основних пунктах презентували журналістам у Національному банку. Але сторона Коломойського поставила під сумнів дані міжнародних аудиторів і в першу чергу саме тому, що їх презентували у НБУ. Менше з тим, маємо що маємо. А маємо ми столичний Окружний адмінсуд, який поновлює Насірова, відстороняє від обов'язків Супрун і повертає "Приват" Коломойському.

Чи справді так потрібний колишнім власникам "Приватбанк"

Насправді без державних мільярдів він буде пусткою. Визнання націоналізації незаконною – це козир в руках екс-власників, яких підозрюють у шахрайстві, а також спроба відбілити репутацію та довести, хто насправді міцний горішок. Тож, схоже що уся ця судова "приватівська" історія ніщо інше, як добре продумана політична гра. Не варто панікувати. Зробіть від себе усе можливе, аби змінити країну на краще.