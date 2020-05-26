Венедиктова обвинила САП в бездействии: там готовят опровержение

Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в том, что они плохо выполняют свои служебные обязанности. Она пообещала им ответную реакцию от Офиса генпрокурора. Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что с коллегами готовит опровержение по каждой секунде видео Венедиктовой.

В чем Венедиктова обвиняет САП

САП при расследовании уголовных производств прибегала к нарушениям, а ее сотрудники неподобающе выполняют свои обязанности, заявила глава Офиса генпрокурора, пишет 24 канал.

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В резонансных процессах 2, 3, а иногда 4 года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, убытки не возмещены,

– отметила Венедиктова.

Генпрокурор заявила, что 24 марта на совместном совещании с руководителями НАБУ и САП она согласовала меры для противодействия антикоррупционным правонарушениям. Однако, по ее словам, "прошло 2 месяца – а воз и ныне там".

Какие примеры привела глава Офиса генпрокурора

Дело самовольного захвата земли в Пуще Водице экс-заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым

Венедиктова пояснила, что решение по этому делу до сих пор нет. В ноябре 2019 года расследование поручили детективам НАБУ. Предыдущий орган досудебного расследования допросил более 100 человек и провел 30 судебных экспертиз. Однако САП не выполнил ни одного следственного действия.

Глава Офиса генпрокурора жалуется, что из-за нарушения сроков производства закрыто, а государство не получило назад свои миллионы. Кроме того, общине Киева не вернули землю, а подозреваемый избежал ответственности.

Резонансное производство по хищению денег на выполнении государственного оборонного заказа

Сначала его расследовало ГБР. Руководителям оборонного и коммерческого предприятий сообщили о подозрении. Потом дело перешло к САП. По словам Венедиктовой, они ничего не сделали и суд отказал в продлении сроков досудебного следствия.

Какие еще дела не продвинулись

Также до сих пор не направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата Валерия Ищенко. Его с октября 2019 года подозревают в завладении 93 миллионами гривен "Укрзализныци".

Генпрокурор добавила, что САП не обеспечивала принятия решений относительно

топ-руководителей Минюста, Минобороны, Минздрава по фактам миллионных растрат;

в отношении бывших нардепов и руководителей госпредприятий по хищениям в транспортной отрасли;

чиновников режима Виктора Януковича за хищение в особо крупных размерах.

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Что будет делать Офис генпрокурора

Венедиктова отметила, что принимая предложение возглавить Офис генпрокурора, она заявила, что готова не только на словах, но и на деле бороться с коррупцией.

Эти факты свидетельствуют о полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства САП, такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора,

– подытожила Венедиктова.

И добавила, что не может подвести украинцев, своих коллег и президента.

Обращение Ирины Венедиктовой: смотрите видео

Что говорят в САП

Руководитель САП Назар Холодницкий отреагировал на обвинения Венедиктовой, пишет "Украинская правда".

САП готовит официальную позицию опровержения по каждой секунде видео генпрокуроркы,

– заявил Холодницкий.

По его словам, Венедиктова в видео рассказала о ряде производств. Поэтому ведомству требуется время, чтобы собрать материалы для опровержения слов генпрокурора.

Обратите внимание! Против главы Офиса генпрокурора 4 мая НАБУ начало уголовное производство. Бюро должно проверить возможное недекларирование имущества Ириной Венедиктовой.

Назначение Венедиктовой главой Офиса генпрокурора