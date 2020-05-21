Назначение Венедиктовой – худшее решение Зеленского за год: оценка экспертов

Назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором является наиболее неудачным решением президента Владимира Зеленского за первый год его каденции.

Так считают региональные эксперты и журналисты, об этом говорится в отчете исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

К теме Ни одного кума я не назначил, – Зеленский о засилье "кварталовцев" во власти

Аж 77,9% опрошенных категорически не поддерживают такое кадровое решение президента Зеленского, еще 9,1% респондентов выбрали вариант "скорее не поддерживаю".

В то же время, "скорее поддерживают" назначение Венедиктовой 2,6% экспертов и журналистов, а 10,4% – не смогли ответить.

Обратите внимание! Назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины после увольнения Руслана Рябошапки является решением, которое получило самую низкую поддержку опрошенных. В целом почти 85% всех респондентов выступают против такого назначения.

Опрос региональных журналистов и экспертов "Первый год президента Зеленского" фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива провел с 8 по 15 мая 2020 года. Всего в опросе приняли участие 77 журналистов, политических экспертов и общественных деятелей из разных регионов Украины.

Что известно про Ирину Венедиктову?Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе со "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины.



В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку.



На посту генпрокурора в марте 2020-го заменила Руслана Рябошапку.