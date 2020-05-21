Призначення Венедіктової – найгірше рішення Зеленського за рік: оцінка експертів

Призначення Ірини Венедиктової генеральним прокурором є найбільш невдалим рішенням президента Володимира Зеленського за перший рік його каденції.

Так вважають регіональні експерти і журналісти, про це мовиться у звіті дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

До теми Жодного кума я не призначив, – Зеленський про засилля "кварталівців" у владі

Аж 77,9% опитаних категорично не підтримують таке кадрове рішення президента Зеленського, ще 9,1% респондентів вибрали варіант "швидше не підтримую".

Водночас, "скоріш підтримують" призначення Венедіктової 2,6% експертів і журналістів, а 10,4% – не змогли відповісти.

Зверніть увагу! Призначення Ірини Венедиктової генеральним прокурором України після звільнення Руслана Рябошапки є рішенням, яке отримало найнижчу підтримку опитаних. Загалом майже 85% всіх респондентів виступають проти такого призначення

Опитування регіональних журналістів та експертів "Перший рік президента Зеленського" фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва провів з 8 по 15 травня 2020 року. Всього в опитуванні взяли участь 77 журналістів, політичних експертів та громадських діячів з різних регіонів України.

Що відомо про Ірину Венедіктову?Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України.



У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.



На посаді генпрокурора у березні 2020-го замінила Руслана Рябошапку.