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Призначення Венедіктової – найгірше рішення Зеленського за рік: оцінка експертів

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Призначення Венедіктової – найгірше рішення Зеленського за рік
Призначення Венедіктової – найгірше рішення Зеленського / Пресслужба Офісу Президента

Призначення Ірини Венедиктової генеральним прокурором є найбільш невдалим рішенням президента Володимира Зеленського за перший рік його каденції.

Так вважають регіональні експерти і журналісти, про це мовиться у звіті дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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Аж 77,9% опитаних категорично не підтримують таке кадрове рішення президента Зеленського, ще 9,1% респондентів вибрали варіант "швидше не підтримую".

Водночас, "скоріш підтримують" призначення Венедіктової 2,6% експертів і журналістів, а 10,4% – не змогли відповісти.

Зверніть увагу! Призначення Ірини Венедиктової генеральним прокурором України після звільнення Руслана Рябошапки є рішенням, яке отримало найнижчу підтримку опитаних. Загалом майже 85% всіх респондентів виступають проти такого призначення

Опитування регіональних журналістів та експертів "Перший рік президента Зеленського" фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва провів з 8 по 15 травня 2020 року. Всього в опитуванні взяли участь 77 журналістів, політичних експертів та громадських діячів з різних регіонів України.

Що відомо про Ірину Венедіктову?Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України.

У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.

На посаді генпрокурора у березні 2020-го замінила Руслана Рябошапку.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Журналісти Соціологічне дослідження Володимир Зеленський Ірина Венедіктова Новини України Новини політики
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