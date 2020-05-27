Противостояние генпрокурора и САП: чего на самом деле добивается Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии. Те же с реакцией не медлили, и обвинили Венедиктову в заангажированности.

Что же случилось между недавно назначенной главой ГПУ и ее заместителем Назаром Холодницким.

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В чем Венедиктова обвиняет САП

Генпрокурор Ирина Венедиткова дала оценку своим коллегам из Специализированной антикоррупционной прокуратуры и вынесла вердикт – бездействие.

Она перечисляла ряд дел, где, по ее словам, нет результата:

самовольный захват земли в Пуще Водице экс-заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым,

производства о хищении денег на выполнении государственного оборонного заказа,

отсутствие решений по высокопоставленных должностых лиц режима Виктора Януковича.

Венедиктова во всем обвиняет своего заместителя – руководителя САП Назара Холодницкого.

"В резонансных процессах за 2, 3, а иногда по 4 года сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено. Виновные к ответственности не привлечены, убытки не возмещены... Эти вопиющие факты свидетельствуют о наблюдательной позиции и полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства этой прокуатуры", – заявила Венедиктова.

Что ответили в САП

В САП с ответом не стали ждать. В письме к Венедиктовой категорически не согласились с ее позицией, и отметили, что настроены на сотрудничество в рамках закона. Генпрокурор же потребовала от САП показать приговоры коррупционерам. Те призвали ее не давить на независимый орган и не позорить правоохранительную систему. Спецпрокуроры считают, что конфликт связан с "политическими элитами".

"На рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится более 200 уголовных производств по обвинению лиц, которые еще 5 лет назад, могли позвонить Генеральному прокурору и решить все проблемы в "режиме online". Однако, несмотря на все, в настоящее время они являются подсудимыми и находятся в суде на соответствующей скамье. Так же, как и сотни других действующих и бывших чиновников, политиков, народных депутатов, которых Вы "не можете подвести", являются подозреваемыми, а уголовные производстве расследуются несмотря на попытки лишить их такого статуса", – написали в САП.

О чем свидетельствует ссора генпрокурора с САП

По мнению экспертов, такая публичная ссора и демонстрация "грязного белья" прокуратуры прежде всего говорит о некомпетентности ее руководительницы, методах политика и давлении.

"Ты имеешь кучу предусмотренных законом иснтрументов. При этом ты публично выходишь с видеообращением вместо того, чтобы телефон поднять. Это говорит о слабости, а не силе", – отметил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Мотив – убеждены эксперты – это публично переложить ответственность посадок на других.

Не показала результатов ни в должности ГБР, ни в должности генпрокурора. Предварительно она нашла "козла отпущения" ​– Руслана Рябошапку ​– снятия которого добилась, потому что очень хотела быть гепрокурором. И снова не продемонстрировала результатов. Надо найти виновного. Вот она и назначила виновного ​– господила Холодницкого,

– подчеркнул эксперт StateWatch Александр Леменов.

Впрочем, эксперты признают ​– вопросы к Назару Холодницкому есть, но совсем не те, что озвучила Венедиктова. Глава САП неоднократно и сам попадал в скандалы, например ​– сливал информацию фигурантам дела. И даже получил выговор, однако оснований его уволить так и не нашли.

К слову, каденция Холодницкого близится к завершению, и уже через полгода должен состояться конкурс на нового руководителя САП. По информации экспертов, Назар Холодницкий идти на второй срок не планирует.

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