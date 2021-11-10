Про це розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан в ефірі 24 каналу. Конкурсанти навіть склали практичне завдання.
До теми Оберуть одного з двох, – Шабунін про конкурс на посаду глави САП
За словами Щербан, у фіналі конкурсу залишилося всього 2 осіб – прокурор та детектив Національного антикорупційного бюро, який розслідував багато резонансних справ. Зокрема, він був причетним й до слідства у справі Татарова.
З того часу, як конкурсанти склали практичне завдання, а це відбулося 28 жовтня, минуло майже 2 тижні, тож комісія вже мала б виставити бали. Однак їх досі немає.
Це свідчить про чергову спробу зірвати й затягнути процес, до якої й може бути причетний заступник керівника Офісу Президента.
Як я вже сказала, це може бути Татаров, оскільки у фінал вийшов детектив, який його розслідував.
За словами Щербан, Татаров не зацікавлений, щоб керівником САП стала особа, яка розслідувала його справу. Зважаючи на це, спроби зірвати процес першочергово можуть бути його "авторством".
Дізнайтеся більше Мені потрібен заступник, – Венедіктова про затримку конкурсу на главу САП
Що цьому передувало
- Після зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, яка відбулася у вересні, у Білому домі опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства країн. У документі мовилось, що Україна планує негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора.
- Вже 9 та 12 жовтня зірвали проведення конкурсу для обрання нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Кворум не відбувся, адже 3 членів не прийшли на засідання.
- Володимир Зеленський у жовтні заявив, що в Україні найближчим часом планують завершити конкурс та обрати кандидата на посаду очільника САП.
- Один з останніх етапів конкурсу на посаду керівника САП відбувся 28 жовтня.