Як повідомили в СБУ, після зміни органу досудового розслідування від Національного антикорупційного бюро фактично не надійшли матеріали справи. Водночас визначений законом термін розслідування під час його перереєстрації майже минув.

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Зважаючи на це, навесні 2021 року слідчі двічі подавали звернення до суду щодо його продовження, однак їх відхилили.

За даними СБУ, справа Татарова підконтрольна відомству лише номінально. Після того як Офіс генпрокурора ані передав справу до суду, ані закрив її, а термін розслідування закінчився, слідчі не мають повноважень, аби ухвалювати будь-яке процесуальне рішення щодо неї.

Зверніть увагу! ЗМІ у вересні 2021 року повідомили, що на дні народження Олега Татарова розважалися понад 10 посадовців силових відомств. Серед них був Олексій Симоненко – заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової. Саме він передав справу Татарова від НАБУ до СБУ.

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Справа Татарова: що відомо