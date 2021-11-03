Как сообщили в СБУ, после смены органа досудебного расследования от Национального антикоррупционного бюро фактически не поступили материалы дела. В то же время определенный законом срок расследования во время его перерегистрации почти истек.

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Несмотря на это, весной 2021 года следователи дважды подавали обращение в суд о его продлении, однако их отклонили.

По данным СБУ, дело Татарова подконтрольно ведомству только номинально. После того как Офис генпрокурора ни передал дело в суд, ни закрыл его, а срок расследования истек, следователи не имеют полномочий, чтобы принимать какое-либо процессуальное решение по нему.

Обратите внимание! СМИ в сентябре 2021 года сообщили, что на дне рождения Олега Татарова развлекались больше 10 должностных лиц силовых ведомств. Среди них был Алексей Симоненко – заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой. Именно он передал дело Татарова от НАБУ в СБУ.

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Дело Татарова: что известно