Стверджують, що на заході були присутні особливі гості – правоохоронці, які пов'язані з розслідуванням справи Татарова.

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Хто був на святі Татарова

На день народження прибув заступник голови Нацполіції та начальник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.



Цукірідзе та Татаров / Фото "Української правди"

Зазначають, що теща Цуцкірідзе має кілька об'єктів нерухомості в ЖК на Печерську. Цікаво, що саме там мали отримати квартири нацгвардійці у справі "УкрБуд".

Татаров у 2017 році працював юристом в "УкрБуд", яка тоді належала екснардепу Максиму Микитасю. За інформацією слідства, Татаров брав участь у передачі хабаря посадовцю криміналістичної установи МВС.

Микитась раніше розповідав, що Цуцкірідзе, перебуваючи на високих посадах у МВС, допомагав юристу "УкрБуд" вирішувати проблеми компанії з Міністерством внутрішніх справ.

Були гості з Офісу генпрокурора

На святі помітили заступника генпрокурорки Ірини Венедіктової Олексія Симоненка. Власне, він передав справу Татарова від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.



Симоненко на святі / Фото "Української правди"

Що відомо про справу Татарова