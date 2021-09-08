Утверждают, что на мероприятии присутствовали особые гости – правоохранители, которые связаны с расследованием дела Татарова.

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Кто был на празднике Татарова

На день рождения прибыл заместитель председателя Нацполиции и начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.


Цукиридзе и Татаров / Фото "Украинской правды"

Отмечают, что теща Цуцкиридзе имеет несколько объектов недвижимости в ЖК на Печерске. Интересно, что именно там должны были получить квартиры нацгвардейцы по делу "УкрБуд".

Он в 2017 году работал юристом в "УкрБуд", которая тогда принадлежала экс-нардепу Максиму Микитасю. По информации следствия, Он участвовал в передаче взятки должностному лицу криминалистической учреждения МВД.

Микитась ранее рассказывал, что Цуцкиридзе, находясь на высоких должностях в МВД, помогал юристу "УкрБуд" решать проблемы компании с Министерством внутренних дел.

Были гости из Офиса генпрокурора

На празднике заметили заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексея Симоненко. Собственно, он передал дело Татарова от Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.


Симоненко на празднике / Фото "Украинской правды"

Что известно о деле Татарова

  • Чиновника подозревают в причастности к коррупционному скандалу со схемой с квартирами Национальной гвардии. Убытки достигли 81 миллиона гривен.
  • Татарову в декабре 2020 года должны были избрать меру пресечения, но не смогли. Дело в том, что Офис генпрокурора забрал дело из НАБУ и передал в СБУ.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова также должна была передать в суд материалы по делу Татарова, но не сделала этого.
  • Апелляция Антикоррупционного суда 18 марта провела последнее заседание по делу. Суд не смог отменить решение Печерского суда и закрыл производство.