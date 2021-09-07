Смирнов является заместителем Андрея Ермака с сентября 2019 года. Об этом сообщают в телеграм-канале, ссылаясь на источники во власти.

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Могут уволить заместителя Ермака, – СМИ

Так под угрозой увольнения находится замглавы ОПУ Андрей Смирнов,

– говорится в сообщении.

Причиной называют то, что он якобы давно конфликтует с другим заместителем Андрея Ермака – скандальным Олегом Татаровым.

Более того, предварительно известно, что у Смирнова сложились довольно натянутые отношения непосредственно с главой Офиса. Все из-за того, что его заместитель якобы "слишком часто имеет собственное мнение и пытается доносить альтернативную информацию до президента, что раздражает Андрея Борисовича".

Даю 90% вероятности, что в ближайший месяц – два Андрюха уйдет,

– процитировали источник во власти.

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