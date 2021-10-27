Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Наразі комісія за результатами конкурсу фактично обиратиме: хто буде керівником САП, а хто – першим заступником.
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Керівником САП стане хтось з двох фіналістів
Віталій Шабунін зазначив, що конкурсна комісія має зібратися в четвер 28 жовтня. Після цього буде ще одне засідання – 9 листопада. За словами глави ЦПК, на початку листопада в Україні, ймовірніше за все, буде новий керівник Антикорупційної прокуратури.
На запитання про те, чи може очолити САП один з двох фіналістів, Віталій Шабунін відповів ствердно: "Точно буде хтось з них двох".
Один – це керівник групи детективів НАБУ, які власне доганяли Татарова, заступника Єрмака. Прізвище – Клименко. Другий – це Синюк, прокурор, щодо якого теж особливих претензій нема.
Він додав, що конкурс в САП було заблоковано, допоки Володимир Зеленський не підписав спільний з Джо Байденом лист, де одним із зобов'язань України було закінчити конкурс на керівника Антикорупційної прокуратури.
Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Конкурс в САП: коротко
- 1 вересня після зустрічі в США Володимир Зеленський та Джо Байдена у Білому домі опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства країн.
- У документі мовилось, що Україна планує "негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора та притягнути до відповідальності корупціонерів".
- Проте невдовзі двічі зірвали проведення конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – 9 та 12 жовтня 2021 року. На засідання троє членів комісії, тож кворуму не було.