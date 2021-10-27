Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Наразі комісія за результатами конкурсу фактично обиратиме: хто буде керівником САП, а хто – першим заступником.

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Керівником САП стане хтось з двох фіналістів

Віталій Шабунін зазначив, що конкурсна комісія має зібратися в четвер 28 жовтня. Після цього буде ще одне засідання – 9 листопада. За словами глави ЦПК, на початку листопада в Україні, ймовірніше за все, буде новий керівник Антикорупційної прокуратури.

На запитання про те, чи може очолити САП один з двох фіналістів, Віталій Шабунін відповів ствердно: "Точно буде хтось з них двох".

Один – це керівник групи детективів НАБУ, які власне доганяли Татарова, заступника Єрмака. Прізвище – Клименко. Другий – це Синюк, прокурор, щодо якого теж особливих претензій нема. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

Він додав, що конкурс в САП було заблоковано, допоки Володимир Зеленський не підписав спільний з Джо Байденом лист, де одним із зобов'язань України було закінчити конкурс на керівника Антикорупційної прокуратури.

Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Конкурс в САП: коротко