Об этом рассказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в эфире 24 канала. Конкурсанты даже сдали практическое задание.
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По словам Щербан, в финале конкурса осталось всего 2 человек – прокурор и детектив Национального антикоррупционного бюро, который расследовал много резонансных дел. В частности, он был причастен и к следствию по делу Татарова.
С тех пор как конкурсанты сдали практическое задание, а это произошло 28 октября, прошло почти 2 недели, поэтому комиссия уже должна выставить баллы. Однако их до сих пор нет.
Это свидетельствует об очередной попытке сорвать и затянуть процесс, к которой и может быть причастен заместитель руководителя Офиса президента.
Как я уже сказала, это может быть Татаров, поскольку в финал вышел детектив, который его расследовал.
По словам Щербан, Татаров не заинтересован, чтобы руководителем САП стало лицо, расследовавшее его дело. Несмотря на это, попытки сорвать процесс в первую очередь могут быть его "авторством".
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Что этому предшествовало
- После встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая состоялась в сентябре, в Белом доме опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве стран. В документе говорилось, что Украина планирует немедленно выбрать нового специализированного антикоррупционного прокурора.
- Уже 9 и 12 октября сорвали проведение конкурса для избрания нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кворум не состоялся, ведь 3 членов не пришли на заседание.
- Владимир Зеленский в октябре заявил, что в Украине в ближайшее время планируют завершить конкурс и выбрать кандидата на должность главы САП.
- Один из последних этапов конкурса на должность руководителя САП состоялся 28 октября.