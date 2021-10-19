Офис генпрокурора не будет вмешиваться в конкурс по отбору главы САП

Венедиктова надеется, что конкурс по отбору главы САП состоится как можно быстрее. Чиновница выразила надежду, что он будет результативным.

Важно Срыв конкурса в САП грозит началом серьезного кризиса между Украиной и США

Мне нужен заместитель – глава САП, который проведет аудит дел, эффективности прокуроров и выведет эту работу на совершенно иной уровень,

– заявила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что ее усилия совместно с НАБУ активно проявились в делах о растрате средств "Приватбанка" и хищении земли в Одессе.

В конце августа Венедиктова встретилась с членами комиссии. Во время разговора все подтвердили желание завершить отбор в ближайшее время. В то же время сама генпрокурор заверила, что не будет вмешиваться в конкурс.

Что известно о конкурсе на должность председателя САП