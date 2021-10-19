Глава держави наголосив, що найближчим часом планують завершити конкурс та обрати кандидата на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він зауважив, що судову реформу в Україні гальмували, але тепер будуть вагомі зрушення.
Актуально Зрив конкурсу з обрання керівника САП загрожує початком серйозної кризи між Україною та США
"Ми трішки попрацювали, і я думаю, що найближчими днями ця комісія збереться. Ми завершимо конкурс і нарешті отримаємо прокурора САП", – підкреслив Зеленський.
Реалізація судової реформи
За словами президента, народні депутати підтримали закони про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та про Вищу раду правосуддя. Реформу судової системи схвалили у Євросоюзі.
Однак існує опір змінам всередині судової гілки влади. Мовиться про подання Верховного Суду до КСУ щодо конституційності призначення членів ВРП.
Зеленський пояснив, що в Україні планують повністю оновити склад Конституційного Суду, тож ця інституція не зможе заблокувати судову реформу. Він додав, що у найближчі тижні мають визначитися з представниками від ВРУ та проголосувати закон щодо КСУ.
Окрім цього, глава держави пообіцяв повну реалізацію антикорупційної реформи, яка зараз теж зазнала гальмувань. Зокрема планують пришвидшити процес ухвалення у другому читанні закону про Національне антикорупційне бюро, після змін у керівництві Ради.
Обрання керівника САП: що відомо
- Володимир Зеленський під час візиту до США взяв на себе зобов'язання здійснити антикорупційні реформи в Україні.
- Втім уже восени проведення конкурсу з обрання керівника САП двічі зірвали – 9 та 12 жовтня.
- Троє членів комісії не прийшли на засідання, тож кворуму не було.
- Експерти переконані, що саботажниками в комісії керує Олег Татаров, а така ситуація загрожує кризою у майбутніх відносинах України та США.